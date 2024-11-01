·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
141
clics
Ovejas se pierden en el supermercado. (Ale)
Parte de un rebaño de 500 ovejas se despista en su camino y se mete en un supermercado. (Hay video)
#3
Tiranoc
Salieron por patas cuando vieron en la sección de carnicería que estaba de oferta la carne de cordero.
3
K
49
#4
Sacapuntas
Ya no compro "Conguitos" en Penny por una buena temporada.
3
K
45
#6
Lusco2
#4
yo si que me pienso dejarles la lana y comprar de todo
1
K
21
#7
wendigo
Joder... si es que es empezar las rebajas y toas ahí... en manada
Saludos
2
K
38
#1
RoterHahn
Traducción:
Según informa Osthessen News, el pastor Dieter Michler confirmó el curioso incidente al periódico Main-Post. Sin embargo, tampoco puede explicar con exactitud cómo ocurrió. Estaba conduciendo el rebaño entre la zona industrial y el río Sinn cuando unos 50 animales del rebaño de 500 cabezas se detuvieron para comer al borde del camino.
Esto les hizo perder el contacto con el resto del rebaño y se dirigieron al aparcamiento del supermercado. Probablemente siguieron a un cliente al interior de la tienda, pensando que en su bolsa de la compra había pienso concentrado o sal. Al cabo de poco tiempo, los animales abandonaron el supermercado. Ahora ya están de vuelta con su rebaño.
0
K
15
#2
RoterHahn
La zona de slcohol la dejaron esquilmado.
0
K
15
#5
perogrullobrrr
youtu.be/68dk01GkxDI?si=ASv_Des9PREL-vLB
0
K
11
