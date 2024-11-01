edición general
Ovejas se pierden en el supermercado. (Ale)

Parte de un rebaño de 500 ovejas se despista en su camino y se mete en un supermercado. (Hay video)

#3 Tiranoc
Salieron por patas cuando vieron en la sección de carnicería que estaba de oferta la carne de cordero.
#4 Sacapuntas
Ya no compro "Conguitos" en Penny por una buena temporada. :-P
#6 Lusco2
#4 yo si que me pienso dejarles la lana y comprar de todo
#7 wendigo
Joder... si es que es empezar las rebajas y toas ahí... en manada :troll:

Saludos
RoterHahn #1 RoterHahn
Traducción:
Según informa Osthessen News, el pastor Dieter Michler confirmó el curioso incidente al periódico Main-Post. Sin embargo, tampoco puede explicar con exactitud cómo ocurrió. Estaba conduciendo el rebaño entre la zona industrial y el río Sinn cuando unos 50 animales del rebaño de 500 cabezas se detuvieron para comer al borde del camino.

Esto les hizo perder el contacto con el resto del rebaño y se dirigieron al aparcamiento del supermercado. Probablemente siguieron a un cliente al interior de la tienda, pensando que en su bolsa de la compra había pienso concentrado o sal. Al cabo de poco tiempo, los animales abandonaron el supermercado. Ahora ya están de vuelta con su rebaño.
RoterHahn #2 RoterHahn
La zona de slcohol la dejaron esquilmado. :shit:
