Otra vivienda para mayores cerrada en Galicia: "Podían comer solo leche con patatas" o bañarse "una vez a la semana"

El Gobierno presidido por Alfonso Rueda vuelve a estar en entredicho en materia de política social. Se acaba de conocer en las últimas horas que la Xunta de Galicia cerró ayer una segunda vivienda comunitaria de mayores. En esta ocasión es la de San Gabriel, en la localidad ourensana de Xinzo de Limia. El motivo: la detección de "graves deficiencias" en una inspección rutinaria.