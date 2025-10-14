edición general
Otra vivienda para mayores cerrada en Galicia: "Podían comer solo leche con patatas" o bañarse "una vez a la semana"

El Gobierno presidido por Alfonso Rueda vuelve a estar en entredicho en materia de política social. Se acaba de conocer en las últimas horas que la Xunta de Galicia cerró ayer una segunda vivienda comunitaria de mayores. En esta ocasión es la de San Gabriel, en la localidad ourensana de Xinzo de Limia. El motivo: la detección de "graves deficiencias" en una inspección rutinaria.

Fillos de puta. Todo el personal que tiene unos cuantos años largos, sabe lo que significa esto, sobre todo el que tiene un familiar que necesita cuidados que solo le pueden dar en una residencia, pero claro...resulta que la Xunta del PP se dedica a esquilmar lo público en pos de lo privado, así que vayan pasando por caja, la caja Domus Vi, donde trabaja la hermana de Frijolito, que también funciona como el culo.
#1 pero esto al PP le da votos. En Madrid los dejaron morir abandonados, y sacaron mayoría absoluta. Sus votantes son cómplices a sabiendas.
Sí hacen eso con sus propios familiares, por qué les va a importar hacerlo con lo de los demás.
Vamos a ver, la inspección detecta graves deficiencias en una residencia privada, le hace un expediente y la cierra.
Y los mayores son trasladados a una residencia pública.

Y según el panfleto de El Plural la culpa es de la Xunta.
¿Porque, por no cerrarla? ¿Por no trasladar a los mayores a otra residencia?
#3 La vivienda comunitaria San Gabriel, de gestión privada, se encuentra en el núcleo de Cima de Ribeira, en el concello capital de A Limia. Según apuntaron desde la consellería de Política Social, su capacidad era de diez plazas. Sin embargo, estaba atendiendo a 15 personas. Algunas presentaban grados de dependencia para los que no está habilitado el centro. Además de la sobreocupación, la Xunta detectó irregularidades en el cuidado sanitario de los mayores, así como faltas en la alimentación.

