Otegi plantea "una lista nacional popular" en las generales

El secretario general de EH Bildu llama a concurrir a las elecciones y "actuar como pueblo y no como partido" frente al Estado, que "puede ser de carácter autoritario o de mantenimiento de la ventana de oportunidad"

#6 ehizabai
#5 Según sus estatutos, el PNV está para la independencia.
Otra cosa es que se les olvidó hace mucho para que están, y se dedican al trueque en el zoco de Madrid.
Son los que sistemáticamente se niegan a esa lista unitaria.

#7 Veelicus
#6 El PNV esta para saquear Venezuela entre otras cosas, como bien ha demostrado Josu Jon Imaz

#18 Juantxi
#7 #6 Lo de Venezuela está claro, algunas voces dentro del PNV , como Iñaki Anasagasti, han alabado, sin límite ni reparos, lo positivo del golpe y secuestro de Maduro, y lo de Repsol con las palabras de Josu Jon Imaz ante Trump lo demuestra. Ahora además de beneficiarse Euskadi pueden beneficiarse Venezuela. Tienen buena cuchara.

#10 carakola
Yo la llamaría "alianza popular". :-P

#1 CharlesBrowson
alto quieto parao jose luis, que es lista "nacional" que te vienes ya muy arriba y te veias dando un mitin en el pabellon martin carpena de malaga :troll:

#2 Leon_Bocanegra
Cuenta con mi voto si el cabeza de lista es Oskar Matute .

#3 ehizabai
#2 Cuando Otegi habla de "lista nacional", está pensando en nación vasca, no en el imperio.
No es nuevo el planteamiento de una lista única de todos los que defendemos la independencia de Euskal Herria.
Y en todo caso, esa lista se presentará en las circunscripciones vascas bajo administración española, y Matute lleva ya algunas encabezando la lista de Bizkaia.

#5 Froku
#3 ¿Ahí metéis al PNV?

#8 Barney_77
#3 Me parece perfecto, mientras no defendais la independencia a tiros en la nuca o secuestros como tú amigo Otegui...

#9 ehizabai
#8 ¿Cómo habrá que defender Groenlandia? ¿Cómo se defiende Ucrania?
La violencia es mala venga de donde venga, sin duda.

#15 Toponotomalasuerte
#8 o la centralización enterrando a gente en cunetas como el fundador del PP.

#13 Macnulti_reencarnado
#3 la independencia no la verán tus ojos. Naciste español y morirás español.

#14 ehizabai
#13 Eso les decían a los inuits, y no sé yo si morirán daneses... Será cosa de arrimarse a chinos, que igual les interesa un territorio en el atlántico...

#21 Macnulti_reencarnado
#14 lo que ya te han dicho por ahí, mientras no sigáis disparando en la nuca, podéis perder el tiempo de la manera que os plazca.

#24 surco
#14 Pues si que has puesto un buen ejemplo. No me jodas. Espero que no tengamos el mismo panorama que ellos, porque igual no mueren daneses, pero ya te digo yo que independientes tampoco.
Por comentar la mayor, entiendo el planteamiento de Otegi y me parece coherente, pero como bien dices el PNV no va a aceptar, primero porque hace tiempo que no está ahí y segundo porque sería incorporar un debate a futuro en las autonómicas que no les interesa.

#26 surco
#14 Por cierto, lo que si me parecería más interesante y realista es una opción por la izquierda para las proximas elecciones. No hablo de algo sólido, no hay ni tiempo ni voluntad, no soy tan iluso. Hablo de algo instrumental para aprovechar la aritmética electoral y además planteado asi, de cara al electorado.
Obviamente en esta opción no puede entrar ya el psoe.

#25 elsnons
#3 La que está liando Alianza Catalana, le están saliendo imitadores

#12 Macnulti_reencarnado
#2 tienes que espabilar un poco, galán. Sal a la calle a qué te dé el sol.

#19 Leon_Bocanegra
#12 Ostia macnulti, no sabía que eras tan rencoroso. Si que es verdad que el comentario que he hecho antes riéndome de ti está en naranja, pero eso es por el asco que te tienen los demás, que lo han votado con ansia.
Yo te tengo aprecio.

#20 Macnulti_reencarnado
#19 galán, el asco de cualquier rojelio de este panfleto significa una muesca más en el cabecero de mi cama. Hay que erradicar el pensamiento colmena. Tú no tienes remedio. No piensas. Los bots solo ejecutan código.

#22 Leon_Bocanegra
#20 pffff jajjajajajaja macnulti, el erradicador. Erradicando pensamientos colmena desde 2018

#11 angelitoMagno
Otegi propone que Bildu se vuelva a presentar en País Vasco y Navarra.

Nada novedoso.

#4 Jointhouse_Blues
Entonces no pararemos de escuchar la palabra fetiche de la rancional casposa: eta.

#17 okeil
Habla Otegui y enseguida salen los low cost a contarnos sus tontadas de siempre, sin enterarse, además, que lo que propone es bastante adecuado para conseguir una gran mayoría progresista en el congreso.

#16 Black_Txipiron
A ver, con un Podemos y un Sumar que ya demostraron en las autonómicas que están en minimos, que no jodan ni resten votos a las candidaturas que si van a tener opciones. Normal y comprensible


