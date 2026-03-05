edición general
OTAN, la pesada hipoteca militar y política

La soberanía estatal española está doblemente hipotecada. En su dimensión militar, la integración en la OTAN, que dura ya 40 años, menoscaba la autonomía de las Fuerzas Armadas españolas. Y en su dimensión legislativa, la soberanía española depende en último término de lo que decida la Comisión Europa, no electa, en Bruselas. OTAN y Unión Europea forman parte del mismo lote. Acceder a Europa, anhelo muy extendido en España durante el aislamiento impuesto por el franquismo, se vio supeditado siempre al previo ingreso de España en la denominada..

| etiquetas: otan , eeuu , cia , franco , carrero blanco , tejero , suárez , pce
alehopio
Los que quieren soberanía y no tienen armas nucleares, tienen asegurada la intervención del imperio.
Beltenebros
#1
Ya tengo dos votos (de momento) negativos. Entiendo que hay gente que defiende a EEUU y /o a Francisco Franco, porque otro motivo no encuentro.
Ay, estos NAFOs odian la democracia y la libertad de expresión, igual que fachas como Santiago Abascal o Isabel Natividad Díaz Ayuso.
:roll:
El_dinero_no_es_de_nadie
#4 El Consejo de Ministros tampoco es un ente electo o votado y es quien hace las leyes.
Es como la Comisión Europa, no electa, de la que hablan.
alehopio
#7 Quien firma las leyes es el rey, que nadie ha elegido.
suppiluliuma
#0 Resumen de este envío: ¡la próxima vez que Trump nos amenace con un embargo, España debe estar fuera de la UE! ¡Viva el aislamiento! ¡Viva la debilidad! ¡Ríndámonos de una vez! :troll:
troglodoto
yo que pensaba que eramos soberanos porque nuestro querido juanca bebia brandy, que es cosa de hombres  media
Poligrafo
Ejercito europeo y a tomar por culo las bases gringas, la OTAN y la rata rutte.
Beltenebros
#5
Ejército de las "democracias" del Mediterráneo. No tenemos nada en común con anglosajones y escandinavos.
