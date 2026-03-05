OTAN, la pesada hipoteca militar y política

La soberanía estatal española está doblemente hipotecada. En su dimensión militar, la integración en la OTAN, que dura ya 40 años, menoscaba la autonomía de las Fuerzas Armadas españolas. Y en su dimensión legislativa, la soberanía española depende en último término de lo que decida la Comisión Europa, no electa, en Bruselas. OTAN y Unión Europea forman parte del mismo lote. Acceder a Europa, anhelo muy extendido en España durante el aislamiento impuesto por el franquismo, se vio supeditado siempre al previo ingreso de España en la denominada..
| etiquetas: otan , eeuu , cia , franco , carrero blanco , tejero , suárez , pce
Ya tengo dos votos (de momento) negativos. Entiendo que hay gente que defiende a EEUU y /o a Francisco Franco, porque otro motivo no encuentro.
Ay, estos NAFOs odian la democracia y la libertad de expresión, igual que fachas como Santiago Abascal o Isabel Natividad Díaz Ayuso.
Es como la Comisión Europa, no electa, de la que hablan.
Ejército de las "democracias" del Mediterráneo. No tenemos nada en común con anglosajones y escandinavos.