El oso se está volviendo herbívoro

Si un gran omnívoro comienza a comportarse más como un herbívoro que pasta, ¿qué sucede después? La investigación, publicada el 3 de diciembre de 2025 en Nature Communications , combina registros dietéticos modernos con evidencia fósil para rastrear cómo los osos ascienden o descienden en la cadena alimentaria . Los autores describen esto como una "reorganización trófica", lo que significa que los osos pueden cambiar su función ecológica según lo que el paisaje les ofrezca.