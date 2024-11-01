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El oso se está volviendo herbívoro

Si un gran omnívoro comienza a comportarse más como un herbívoro que pasta, ¿qué sucede después? La investigación, publicada el 3 de diciembre de 2025 en Nature Communications , combina registros dietéticos modernos con evidencia fósil para rastrear cómo los osos ascienden o descienden en la cadena alimentaria . Los autores describen esto como una "reorganización trófica", lo que significa que los osos pueden cambiar su función ecológica según lo que el paisaje les ofrezca.

| etiquetas: oso , vegano , vegetariano , dieta , herbívoro
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8 comentarios
1 0 0 K 20 Biologia
ur_quan_master #2 ur_quan_master
El oso hiberna, así que es normal que se vuelva vegano.
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BastardWolf #5 BastardWolf *
#2 si fuera por eso se volveria inviegno, no vegano
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Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues
Acércate a un oso hambriento lechuga en mano a ver que prefiere...
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mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
Es un signo del fin de los tiempos.
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Bolgo #1 Bolgo
Putin ya no es el que era…
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EldelaPepi #4 EldelaPepi *
Omnívoro no significa que comas de todo todo el tiempo, sino que puedes comer de todo.
Si no hay carne ni pescado, pues comen hierba y no se mueren. No tienen elección.
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Raziel_2 #8 Raziel_2
#4 Dicho en el lenguaje popular: "Cuando hay hambre no hay pan duro".
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ctrlaltsupr1 #6 ctrlaltsupr1
No tengo dudas, y sí pruebas, de que los osos digieren muy mal la materia vegetal.
Es posible que les sirva para calmar el apetito, pero no creo que obtengan mucha energía de ahí.
Y he visto muchas, muchas cagadas de oso.
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menéame