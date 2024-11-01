El oso se está volviendo herbívoro

Si un gran omnívoro comienza a comportarse más como un herbívoro que pasta, ¿qué sucede después? La investigación, publicada el 3 de diciembre de 2025 en Nature Communications , combina registros dietéticos modernos con evidencia fósil para rastrear cómo los osos ascienden o descienden en la cadena alimentaria . Los autores describen esto como una "reorganización trófica", lo que significa que los osos pueden cambiar su función ecológica según lo que el paisaje les ofrezca.
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Si no hay carne ni pescado, pues comen hierba y no se mueren. No tienen elección.
Es posible que les sirva para calmar el apetito, pero no creo que obtengan mucha energía de ahí.
Y he visto muchas, muchas cagadas de oso.