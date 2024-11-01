edición general
Oskar Matute, diputado de EH Bildu: "Cualquier fórmula de éxito para la izquierda pasa por articular frentes amplios"

Oskar Matute, diputado de EH Bildu: "Cualquier fórmula de éxito para la izquierda pasa por articular frentes amplios"

'Público' entrevista a Oskar Matute la semana en la que EH Bildu ha logrado que el Congreso admita a trámite una ley para que las plataformas no puedan anunciar alquileres ilegales....

#3 Leon_Bocanegra
Ostia puta que bien habla este tío! Lo necesitamos de presidente del gobierno. Ya!
1 K 20
sotillo #8 sotillo
#3 Vamos a dejarlo en ministro que si no del golpe de Estado y volver a rellenar cunetas no nos ampara ni la virgen
0 K 11
ansiet #2 ansiet
Algo que ver si hay tu asqueroso comentario.
1 K 14
Malinke #5 Malinke
Programa, programa, programa.
0 K 11
#1 dclunedo
Rojos entrevistando a etarras... nada que ver aquí
10 K -83
Malinke #4 Malinke
#1 a etarras rojos. Oskar Matute es el diablo.
0 K 11
fofito #6 fofito
#1 dijo el voxero facha
0 K 13
mente_en_desarrollo #7 mente_en_desarrollo
#1 Salvo por el detalle de que Matute ha sido perseguido por ETA y ha tenido que llevar escolta por ello.
2 K 29

