19
meneos
36
clics
Oskar Matute, diputado de EH Bildu: "Cualquier fórmula de éxito para la izquierda pasa por articular frentes amplios"
'Público' entrevista a Oskar Matute la semana en la que EH Bildu ha logrado que el Congreso admita a trámite una ley para que las plataformas no puedan anunciar alquileres ilegales....
|
etiquetas
:
oskar matute
,
eh bildu
,
frentes amplios
17
2
0
K
102
politica
8 comentarios
17
2
0
K
102
politica
#3
Leon_Bocanegra
Ostia puta que bien habla este tío! Lo necesitamos de presidente del gobierno. Ya!
1
K
20
#8
sotillo
#3
Vamos a dejarlo en ministro que si no del golpe de Estado y volver a rellenar cunetas no nos ampara ni la virgen
0
K
11
#2
ansiet
Algo que ver si hay tu asqueroso comentario.
1
K
14
#5
Malinke
Programa, programa, programa.
0
K
11
#1
dclunedo
Rojos entrevistando a etarras... nada que ver aquí
10
K
-83
#4
Malinke
#1
a etarras rojos. Oskar Matute es el diablo.
0
K
11
#6
fofito
#1
dijo el voxero facha
0
K
13
#7
mente_en_desarrollo
#1
Salvo por el detalle de que Matute ha sido perseguido por ETA y ha tenido que llevar escolta por ello.
2
K
29
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
