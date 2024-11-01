Óscar Puente responde al PP en el Senado: "Les molesta que haga muy bien mi trabajo"

edición general
Óscar Puente defendió en el Senado su gestión tras los recientes accidentes ferroviarios en Adamuz y Gelida, rechazando las peticiones de dimisión del PP. Afirmó que las críticas responden a que su labor “molesta” a la oposición porque, según él, hace “muy bien” su trabajo. El PP lo acusó de falta de sensibilidad hacia las víctimas y de no asumir responsabilidades. ERC también lo reprochó por no desplazarse a Cataluña durante la crisis de Rodalies, a lo que Puente respondió que su agenda y falta de descanso se lo impidieron.

wildseven23 #3 wildseven23
Ni de lejos soy del palo de Óscar Puente, pero hemos de reconocer que, tanto en la Dana, como en el accidente, ha estado más que a la altura.
8 K 90
Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
#3 aún nos pasa poco.
4 K 57
#5 Mesopotámico
#3 xD me cago en dios xD xD
2 K 27
Kantinero #7 Kantinero
#3 Ha estado dónde tenía que estar, ni bien ni mal
0 K 9
thorpedo #11 thorpedo
#7 es que por desgracia no están casi nunca a la altura. Y no hace falta ejemplos recientes
0 K 10
SeñorMarron #8 SeñorMarron
#3 En cuanto a dar la cara si, la ha dado y ese es su trabajo también; pero creo que su gestión general dista mucho de ser buena. El bypass de la AP7 cuando la DANA, perfecto, en dos semanas lo hicieron... el mantenimiento y financiación de cercanías, de pena, cada vez está peor, más masificado, más retrasos y cancelaciones de salidas que hacen que se tengan que meter las personas de dos trenes en uno (me ha pasado varias veces estos últimos años). Podría ser peor, desde luego, siempre se puede peor, pero no diría que en lineas generales lo esté haciendo bien.
1 K 14
#9 Kuruñes3.0 *
#8 al menos no da vergüenza como el PPrro, pero sí, esto ha pasado por algo y tendría que demostrar si lo hizo bien o no y de quien es la responsabilidad.
0 K 7
Asimismov #10 Asimismov
#8 el trabajo de Puente se verá cuando lo deje y venga un nuevo ministro del Pepé o de √0× y entonces valorarás adecuadamente la profesionalidad del ministro, hasta entonces, espera sentado.
0 K 12
#2 tobruk1234
Efectivamente, eso es lo que les molesta y lo que mas les molesta es que encima lo haga bien.
2 K 30
#1 ARdA
y qué bien se echa flores a sí mismo
2 K 23
#6 Kuruñes3.0
Non te tires polas pozas...
0 K 7

