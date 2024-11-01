Óscar Puente responde al PP en el Senado: "Les molesta que haga muy bien mi trabajo"

Óscar Puente defendió en el Senado su gestión tras los recientes accidentes ferroviarios en Adamuz y Gelida, rechazando las peticiones de dimisión del PP. Afirmó que las críticas responden a que su labor “molesta” a la oposición porque, según él, hace “muy bien” su trabajo. El PP lo acusó de falta de sensibilidad hacia las víctimas y de no asumir responsabilidades. ERC también lo reprochó por no desplazarse a Cataluña durante la crisis de Rodalies, a lo que Puente respondió que su agenda y falta de descanso se lo impidieron.