Óscar Puente se enzarza con el Mago More y este le responde con dureza: "Dos años en el ministerio y tachán..."

"Señor Ministro, antes de usar su cuenta para mofarse de un ciudadano, conviene leer la noticia entera y no quedarse en el clickbait", empezó. "Detrás hay una historia real de esfuerzo que usted ha preferido ridiculizar. Aquí le explico la diferencia entre 'magia' y realidad". "Como mago que fui, le diré que el mayor truco de esta historia es que usted se haya creído un titular de clickbait sin leer la noticia, eso sí que es magia", señaló con dureza e ironía. Posteriormente, aclaró la historia de la que hablaba en la entrevista mencionada...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... "La mujer, limpiando casas durante 14 horas al día, logró ahorrar para la entrada de su primer piso 'barato', 50.000 euros". Y ahondó en su relato. "Lo hizo ahorrando cada euro, privándose de todo tipo de ocio. Y eso incluía los famosos cafés. Para usted el ahorro de un café es un chiste. Para ella, era la diferencia entre prosperar o seguir en la precariedad", le reprochó. Aprovechó la ocasión, además, para darle un dato informativo: "La palabra ministro viene del latín minister, de minus, que significa menos, ojo, no en sentido peyorativo, sino que significa servidor, que está al servicio de los demás. Usted está para servirnos, para trabajar a favor de los ciudadanos, no para trolearnos".
Cehona #2 Cehona
Yo desde que dejé de tomar los cubatas a 500 pesetas he ahorrado un montón y ahora tengo una destilería en el mueble bar.
