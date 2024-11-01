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Óscar Puente defendió que los contratos de Jéssica en empresas públicas no presentaban "ninguna ilegalidad"

Óscar Puente defendió que los contratos de Jéssica en empresas públicas no presentaban "ninguna ilegalidad"

El ministro ensalzó en el Senado la fiabilidad de su auditoría tras la salida de Ábalos de Transportes

| etiquetas: óscar , puente , defendió , contratos , jéssica , empresas , públicas , prese
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10 comentarios
5 2 2 K 63 actualidad
Paideia #5 Paideia
Pues ese es precisamente el problema, querido Óscar.
2 K 38
#1 woke *
mentir es parte del negocio. Esta chica no tuvo necesidad ni de hacer el paripé.
La élite política no tiene ni puta idea de lo que pasa "por debajo".
1 K 29
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
todavía la prostitución no ha sido abolida... la PSOE está en ello pero no lo terminan de hacer. por lo que sea. así que esta vez Oscargután dice la verdad
1 K 26
vviccio #3 vviccio
Si lo dice LaRazon te lo tienes que creer.
1 K 24
GeneWilder #9 GeneWilder *
#3 No lo dice LaRazon, lo dice el ministro.

"Yo en la vida privada de la gente desconozco la relación que tenían con Ábalos. Sí he preguntado sobre los contratos y han seguido los procedimientos de contratación habituales, no hay nada en esos expedientes de con los que haya pensado que se ha producido alguna ilegalidad... Lo habría denunciado", aseguró ante las preguntas de los senadores.
1 K 23
#4 Cuchifrito
Bulo, solo hay que buscar declaraciones de Puente admitiendo que puede haber enchufe.
www.antena3.com/noticias/espana/oscar-puente-senala-posible-caso-enchu
1 K 19
ombresaco #7 ombresaco *
#4 Puede haber dicho que sí estaba todo bien, y después, decir que estaba mal y que no lo sabía.

Podríamos ver cuántos medios hablaron bien del rey hasta que pasó lo del elefante y Corina, y empezaron a descubrir cosas.

Con eso no estoy hablando de "y tú más", sino de saber en qué equipo estás jugando
0 K 12
#8 Cuchifrito
#7 Esa noticia es de hace un año, en el hipotético caso de que antes dijera otra cosa y rectificara, ves correcto que un año después la sinrazón saque un artículo poniendo en cuestión lo primero?
1 K 19
ombresaco #10 ombresaco
#8 no, pero también saben en qué equipo juegan
0 K 12
founds #6 founds
entonces para esta gente pagar con dinero publico a alguien que no va a trabajar no es ilegal? menudos hijos de la gran puta
1 K 18

menéame