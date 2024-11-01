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Óscar López dice que Ayuso lleva "cinco días desaparecida" tras hacer "el ridículo más espantoso" por su viaje a México

Óscar López dice que Ayuso lleva "cinco días desaparecida" tras hacer "el ridículo más espantoso" por su viaje a México

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado este lunes en un acto junto al alcalde de Jaén, Julio Millán, que "todavía están buscando" a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tras hacer "el ridículo más espantoso tratando de polemizar no se sabe muy bien con quién", en referencia a la cancelación de su viaje institucional a México, motivo por el cual "se ha escondido".

| etiquetas: óscar lópez , ayuso , méxico
7 5 2 K 67 Ayuséame
10 comentarios
7 5 2 K 67 Ayuséame
  1. #1 concentrado *
    Falso. Hoy no está desaparecida, MAR le ha contratado diferentes medios audiovisuales para que vaya a quejarse de lo mal que le trata el mundo por defender su la libertad.
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  2. Arzak_ #2 Arzak_
    Estará programando su viaje para Argentina para ensalzar su imagen junto a otro tarado. 8-D
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  3. #3 Eukherio *
    Están dándole vueltas al tema para ver cómo pueden culpar a Sánchez del ridículo.
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  5. Dene #5 Dene
    No estaba muerta, nooo {0x1f3b5} {0x1f3b5} {0x1f3b5}
    que estaba de parrannnndaaa {0x1f3b5} {0x1f3b5} {0x1f3b5}
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  6. #6 Eukherio *
    #4 Hostia, esa no la había visto. Qué puta ama, la invitan a México y como hace el ridículo sale diciendo que es un país violento lleno de narcos. Si es que al final las cámaras de eco terminan jodiéndote la cabeza, eh. Ella vive en su mundo, hace su show, y cuando le sale mal es culpa de los demás. Los de la derecha mexicana que pensaron que sería buena idea traerla tienen que estar saltando de alegría. Me da que alguno habrá tenido que vaciar el despacho después de la ocurrencia.
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  7. #7 j-light
    Me gustaría saber lo que habría dicho el PSOE si en una visita al extranjero, le hicieran eso a un presidente de comunidad del PSOE algo parecido. A mi me parece una falta terrible de respeto a los españoles, no a Ayuso. Pero bueno, debo de ser yo, que soy facha o algo.
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  8. ctrlaltsupr1 #8 ctrlaltsupr1
    ¡Pues anda, que menudo masaje le está haciendo el tal Nacho Abad!
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  9. founds #9 founds
    Hombre, deja a Ayuso que con los Madrileños no hay forma y ve por el cabron de Tebas que ese si es algo tuyo
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  10. #10 HangTheRich
    #6 claro, la estrategia es siempre la misma con esta gentuza.

    Trump: ataco Iran, sale mal, culpa de los aliados.
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menéame