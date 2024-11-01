Óscar López dice que Ayuso lleva "cinco días desaparecida" tras hacer "el ridículo más espantoso" por su viaje a México

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado este lunes en un acto junto al alcalde de Jaén, Julio Millán, que "todavía están buscando" a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tras hacer "el ridículo más espantoso tratando de polemizar no se sabe muy bien con quién", en referencia a la cancelación de su viaje institucional a México, motivo por el cual "se ha escondido".
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sula libertad.
www.eldiario.es/madrid/ayuso-carga-mexico-viaje-frustrado-senala-sanch
que estaba de parrannnndaaa
Trump: ataco Iran, sale mal, culpa de los aliados.