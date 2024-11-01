edición general
Ortega Smith denuncia a la ejecutiva de Vox ante la Agencia de Protección de Datos por filtrar su expediente

También recurrirá su expediente de expulsión frente al propio Comité de Garantías, aunque tiene claro que "no va a servir para nada", y luego acudirá a los tribunales.

Nube_Gris #3 Nube_Gris *
Entre todos los disidentes y defenestrados de VOX bien que podrían fundar otro partido: REVOX.
Prácticamente están todos fuera ya, menos Obascal.
devilinside #5 devilinside
#3 No les faltarán altavoces
#1 Luiskelele
Pues normalmente las multas por vulnerar la LOPD suelen ser de órdago, si al menos se tienen que rascar el bolsillo, pues mira...
#2 xuanra2002
#1 La ultima vez que lo mire o 4 millones o el 10% de la facturación, lo que sea mayor.
#4 xuanra2002 *
#2 Me corrijo porque lo acabo de ver.
20 millones o el 4% del volumen de negocio. Lo que sea mayor.
Las graves que es lo mínimo que debería de caerles son entre 40.001€ y 300.000 €
