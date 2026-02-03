Ortega Smith carga contra la dirección de Vox tras ser relegado: "Votasteis mi cese en 2 minutos, sois un órgano decorativo"

El fundador del partido ve "inadmisible" su expulsión del Comité Ejecutivo Nacional y de la portavocía en el Congreso: "La difamación personal se ha convertido en arma de ciertas personas del partido. Cualquier opinión es reprimida y castigada"
| etiquetas: vox , abascal , democracia interna , justicia poética , dictadura
Te tienes que reir.
A ver si funda otro partido y le quita votos a vox
Los que lo ponen "peros", bien sea porque les llega poco o porque en el fondo son fachas pero no ladrones, son inmediatamente purgados.