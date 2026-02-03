edición general
17 meneos
27 clics

Ortega Smith carga contra la dirección de Vox tras ser relegado: "Votasteis mi cese en 2 minutos, sois un órgano decorativo"

El fundador del partido ve "inadmisible" su expulsión del Comité Ejecutivo Nacional y de la portavocía en el Congreso: "La difamación personal se ha convertido en arma de ciertas personas del partido. Cualquier opinión es reprimida y castigada"

| etiquetas: vox , abascal , democracia interna , justicia poética , dictadura
14 3 0 K 158 politica
11 comentarios
14 3 0 K 158 politica
Comentarios destacados:    
javibaz #1 javibaz
Para ser fundador, no tiene ni idea de cómo funciona su partido.
7 K 75
Asimismov #9 Asimismov
#1 pues se la ha enfundado, rechistando, pero enfundado.
0 K 12
Herrerii #5 Herrerii
Una fascistas quejándose del fascismo del partido que fundó xD

Te tienes que reir.
2 K 41
smilo #3 smilo *
Para ser el fundador le han comido bien la tostada.
A ver si funda otro partido y le quita votos a vox
3 K 33
#6 detectordefalacias
Un fundador del partido de leopardos come caras sorprendido porque han empezado por la suya...
1 K 21
Harkon #7 Harkon
Pelea de ratas por una salchicha con música de linkin park
0 K 14
oceanon3d #10 oceanon3d *
Todo apunta, presuntamente, a que VOX es un inmenso embudo; todo va a parar al bolsillo personal de Abascal, y dos o tres gatos mas, con ingeniería fiscal de partido que la JEC sea por lo que sea no ha podido o no a querido parar parar.

Los que lo ponen "peros", bien sea porque les llega poco o porque en el fondo son fachas pero no ladrones, son inmediatamente purgados.
1 K 14
#11 z1018
Recuerda: el dictador es Sánchez
1 K 13
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
comecaras
0 K 8
#4 Marcus78
Fundaste un partido de paletos, y ahora e sorprende que sean paletos?
0 K 7
#8 sliana
2 minutos? Estarían jugando al Candy Crash
0 K 7

menéame