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Una orden religiosa por quinta vez quiere desahuciar a un jubilado de su casa en Madrid: "Más que la iglesia parecen un fondo buitre"

Una orden religiosa por quinta vez quiere desahuciar a un jubilado de su casa en Madrid: "Más que la iglesia parecen un fondo buitre"

Mariano Ordaz, pensionista de 67 años, se enfrenta este jueves a su quinto intento de desahucio. A las 8:00 de la mañana está programado el lanzamiento en el número 1 de la calle Carnero de Madrid. La vivienda pertenece a la Venerable Orden Tercera de San Francisco (VOT). Mariano dejó de pagar el alquiler durante la pandemia tras perder su trabajo y no poder asumir la subida del alquiler que la orden le exigía. Asegura que, pese haber solicitado alternativas... Relacionada: www.meneame.net/story/caridad-cristiana-desahucio-franciscano

| etiquetas: desahucio , mariano , inquilino , venerable orden tercera , franciscanos , fondo
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3 comentarios
7 2 0 K 92 actualidad
Dene #2 Dene
La iglesia ES un fondo buitre
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#3 pcmaster
#2 Cierto, pero yo quitaría lo de "fondo". Los fondos te dan un rendimiento, la Iglesia no. Son, simplemente, buitres.
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yoma #1 yoma
Visto lo visto no me parece a mí tan venerable esa Orden de San Francisco.
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