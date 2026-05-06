Una orden religiosa por quinta vez quiere desahuciar a un jubilado de su casa en Madrid: "Más que la iglesia parecen un fondo buitre"

Mariano Ordaz, pensionista de 67 años, se enfrenta este jueves a su quinto intento de desahucio. A las 8:00 de la mañana está programado el lanzamiento en el número 1 de la calle Carnero de Madrid. La vivienda pertenece a la Venerable Orden Tercera de San Francisco (VOT). Mariano dejó de pagar el alquiler durante la pandemia tras perder su trabajo y no poder asumir la subida del alquiler que la orden le exigía. Asegura que, pese haber solicitado alternativas... Relacionada: www.meneame.net/story/caridad-cristiana-desahucio-franciscano