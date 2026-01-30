edición general
Caridad cristiana o desahucio franciscano

La Venerable Orden Tercera de San Francisco es el viejo nombre de lo que hoy se conoce como Orden Franciscana Seglar, la misma del voto de pobreza, mansedumbre, santidad que se quita la ropa ante su padre y abraza el escándalo de no poseer nada; Mariano, todavía inquilino, que tiene 67 años y 67 años lleva viviendo en esa misma casa, vivió hoy bajo la amenaza de ser expulsado de una casa, con la excusa de unas reformas de las cuales nadie se había encargado, el techo de la cocina hundido por humedades y con escombros acumulados. Cuando pidió al

6 comentarios
makinavaja #1 makinavaja
Como si la iglesia cristiana estuviera para preocuparse de los pobres y desheredados.... :troll: :troll: :troll: :troll:
devilinside #3 devilinside
#1 Con los niños ya tienen demasiado trabajo
Rogue #5 Rogue
Ni un euro de dinero público a una organización con ánimo de lucro como es la iglesia.
Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
Yo como ateo prefiero que la vivienda sea un servicio facilitado por la administración, no una limosna cedida por una secta religiosa. Que para eso pagamos (no pocos) impuestos, ostias ya.
Malinke #4 Malinke
#2 exacto la Iglesia que haga lo que quiera, pero primero habría que despojarla de todas sus propiedades y no sustentarla con dinero público.

Home, ya que tantos sérmones dan y que la mantenemos, bien está pedirles cuentas.
Dragstat #6 Dragstat
#2 es que debería de ser un servicio público, todo el problema llega cuando todo depende de terceros que lo que buscan es maximizar el beneficio eso provoca que se quiera reducir la oferta al máximo y los pobres directamente no se puedan permitir tener ni cuatro paredes a ni ser que hereden o hayan comprado antes de que empezase a ser una locura.
