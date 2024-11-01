Orange se hace con el control total de Masorange al pagar 4.250 millones por el 50% que no controla

La teleco francesa, cuyo mayor accionista es el Estado galo, ha llegado a un acuerdo no vinculante con los accionistas de la antigua MásMóvil La operación deberá pasar por el escudo antiopas del Gobierno de Pedro Sánchez y se prevé que tenga que autorizarse también por Competencia en Bruselas.
Orange España pertenecía al 100% a France telecom. Se fusionan con Masmovil valorando Masmovil en el 50% de la fusión, y un par de años más tarde France telecom compra ese 50% …