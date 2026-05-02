Opinión | Por qué Trump no puede expulsar a España de la OTAN, qué puede hacer en su lugar y qué alternativas se abren en Madrid

«Es la naturaleza de las alianzas erosionarse a menos que se las nutra constantemente» — Henry Kissinger. El artículo 13 del Tratado es claro y, en su brevedad, definitivo: «Pasados veinte años de vigencia del Tratado, cualquier Parte podrá, en lo que a ella concierna, poner fin al Tratado, un año después de haber notificado su denuncia al Gobierno de los Estados Unidos de América». Una sola dirección. Solo el Estado interesado puede iniciar el proceso. España, que ingresó en 1982, cumple sobradamente el requisito temporal.