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Opinión | Por qué Trump no puede expulsar a España de la OTAN, qué puede hacer en su lugar y qué alternativas se abren en Madrid

Opinión | Por qué Trump no puede expulsar a España de la OTAN, qué puede hacer en su lugar y qué alternativas se abren en Madrid

«Es la naturaleza de las alianzas erosionarse a menos que se las nutra constantemente» — Henry Kissinger. El artículo 13 del Tratado es claro y, en su brevedad, definitivo: «Pasados veinte años de vigencia del Tratado, cualquier Parte podrá, en lo que a ella concierna, poner fin al Tratado, un año después de haber notificado su denuncia al Gobierno de los Estados Unidos de América». Una sola dirección. Solo el Estado interesado puede iniciar el proceso. España, que ingresó en 1982, cumple sobradamente el requisito temporal.

| etiquetas: trump , otan , ue , alianza , kissinger , washington , viena , convención , tratado
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5 comentarios
4 1 0 K 60 actualidad
#4 Pitchford
De momento Sánchez aguantará su posición hasta las próximas elecciones. Si las gana el PP con VOX subirán el presupuesto militar al 6% para que Trump nos perdone. Si las gana Sánchez pues intentará la tercera vía europea que apunta el articulo.
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me_joneo_pensando_en_ti #1 me_joneo_pensando_en_ti *
Destaco:

La expulsión de un Estado miembro de la Alianza Atlántica no está prevista en ningún precepto del Tratado de Washington de 1949, no figura en ningún protocolo posterior y no encaja en ninguna de las causales de extinción que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados reserva a los acuerdos multilaterales.

Esto no significa que la amenaza sea inocua. Significa que opera por otros canales. Y que el verdadero riesgo para España no está en una expulsión que jamás llegará,…   » ver todo el comentario
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Gry #2 Gry
#1 Puede sacar a los EEUU de la OTAN y montarse la suya propia, con casinos y furcias.

Así además los americanos se salen de la "linea se fuego" cuando Rusia invada la UE y pueden vendernos armas tranquilamente y llenarse los bolsillos sin peligro de que les lluevan nukes.
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MAVERISCH #5 MAVERISCH
#1 "Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y los países escandinavos jamás avalarían semejante operación contra un socio fundador del proyecto europeo"

España es un país fundador del proyecto europeo y de la democracia en Atenas.
Lo preocupante no solo es que haya gente que lea esto y se lo crea sino que el que lo haya escrito se lo crea también.
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#3 Bravok1
En su lugar... puedes comernos los huevos subnormal analfabeto estafador pedofilo, violador y asesino de niñas. Estamos esperando con ansias que dejes de respirar el aire que no mereces puta escoria.

Entonces haremos una gran fiesta mundial.
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menéame