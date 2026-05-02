Opinión | Por qué Trump no puede expulsar a España de la OTAN, qué puede hacer en su lugar y qué alternativas se abren en Madrid

«Es la naturaleza de las alianzas erosionarse a menos que se las nutra constantemente» — Henry Kissinger. El artículo 13 del Tratado es claro y, en su brevedad, definitivo: «Pasados veinte años de vigencia del Tratado, cualquier Parte podrá, en lo que a ella concierna, poner fin al Tratado, un año después de haber notificado su denuncia al Gobierno de los Estados Unidos de América». Una sola dirección. Solo el Estado interesado puede iniciar el proceso. España, que ingresó en 1982, cumple sobradamente el requisito temporal.
| etiquetas: trump , otan , ue , alianza , kissinger , washington , viena , convención , tratado
La expulsión de un Estado miembro de la Alianza Atlántica no está prevista en ningún precepto del Tratado de Washington de 1949, no figura en ningún protocolo posterior y no encaja en ninguna de las causales de extinción que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados reserva a los acuerdos multilaterales.
Esto no significa que la amenaza sea inocua. Significa que opera por otros canales. Y que el verdadero riesgo para España no está en una expulsión que jamás llegará,… » ver todo el comentario
Así además los americanos se salen de la "linea se fuego" cuando Rusia invada la UE y pueden vendernos armas tranquilamente y llenarse los bolsillos sin peligro de que les lluevan nukes.
España es un país fundador del proyecto europeo y de la democracia en Atenas.
Lo preocupante no solo es que haya gente que lea esto y se lo crea sino que el que lo haya escrito se lo crea también.
Entonces haremos una gran fiesta mundial.