Las operaciones de la UCO y de la UDEF siembran dudas de corrupción en el rescate por 641 millones de tres empresas

El Tribunal Supremo ha investigado hechos vinculados a los 475 millones prestados a Air Europa, la Audiencia Nacional analiza la concesión de 113 millones a Tubos Reunidos y un Juzgado de Madrid los 53 millones entregados a Plus Ultra. Las operaciones llevadas a cabo la semana pasada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso SEPI y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el caso Plus Ultra, ambas lideradas por la Fiscalía Anticorrupción, y las investigaciones ya ....