Las operaciones de la UCO y de la UDEF siembran dudas de corrupción en el rescate por 641 millones de tres empresas

El Tribunal Supremo ha investigado hechos vinculados a los 475 millones prestados a Air Europa, la Audiencia Nacional analiza la concesión de 113 millones a Tubos Reunidos y un Juzgado de Madrid los 53 millones entregados a Plus Ultra. Las operaciones llevadas a cabo la semana pasada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso SEPI y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el caso Plus Ultra, ambas lideradas por la Fiscalía Anticorrupción, y las investigaciones ya ....

#3 chavi
Air Europa ha devuelto la pasta, no sé las demás.

Los bancos que iban a devolver hasta el último céntimo??
8
#4 Andreham
#3 Hay rescates y rescates.

Tampoco sabemos nada de todos los rescates de AvalMadrid y otros chiringuitos similares para Gente Bien.
5
#8 chavi
#4 Claro que sabemos. Estilo del rescate a la banca.

Por ejemplo AvalMadrid rescató a los padres de Ayuso y no tuvieron que devolver un Céntimo.

Incluso los Papis pudieron regalarle un piso a Ayuso
2
#5 Cincocuatrotres
#3 o sea que habrá que nombrarle a Koldo ministro del aire?
0
#7 chavi
#5 No se, ocúpate tú. El hecho indiscutible es que a diferencia del rescate del PP a la banca con nuestro dinero, el de Air Europa si que no nos costó ni un céntimo
0
#9 Desideratum
"....siembran dudas de corrupción".

Me encanta el surrealismo kafkiano-paranoico del juntaletrismo de los medios oficiales de difusión de bulos, los lunes por la mañana.
1
#10 Pacman
#9 cierto, ya que no hay ninguna duda

:troll:
0
#1 VFR
sobres, sobres, sobres
1
#6 Marisadoro
¿El de la foto no estaba en prisión por riesgo de destrucción de pruebas?
0
#12 aupaatu
Sembrar dudas de corrupción en los medios ,por orden de jefe, no es noticia es propaganda política.
0
#11 Crtx89
Ya queda algo más claro, se daban rescates a empresas, a cambio de comisiones, un 2% para la hice del sepa, cuánto le habrá caído a Begoña del rescate de air Europa?
Recordemos que eran “bulos” y recortes de prensa, decían los mamporreors sinverguenzas del psoe.
Mención especial a los “periodistas” ir hicieron el comunicado aquel vergonzante, pidiendo prácticamente censura para la prensa, por investigar al gobierno.

Pero no digas que todos son iguales, que han subido el SMI, miéntras se llevan millones en comisiones….
0

