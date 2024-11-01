edición general
8 meneos
7 clics
"Operación Tridente": la polémica decisión de Milei que permite a soldados de EE.UU. realizar ejercicios militares en 3 bases navales de Argentina

"Operación Tridente": la polémica decisión de Milei que permite a soldados de EE.UU. realizar ejercicios militares en 3 bases navales de Argentina

Es una decisión que genera polémica y divide opiniones en Argentina, y que llega en un momento especialmente delicado para el país, sumido en una crisis económica. El presidente Javier Milei firmó un decreto el pasado 29 de septiembre que permite la entrada de contingente militar estadounidense a territorio argentino. El documento señala que el objetivo de la autorización es la participación de tropas del país norteamericano en la denominada Operación Tridente, "a llevarse a cabo en territorio argentino, en las Bases Navales de Mar del Plata...

| etiquetas: decision milei , operación tridente , sodados de eeuu , en 3 bases argentina
7 1 0 K 92 politica
11 comentarios
7 1 0 K 92 politica
Comentarios destacados:      
HeilHynkel #2 HeilHynkel
La cosa tiene sentido ... a algún lado le tendrá que llevar el helicóptero cuando salga por patas de la Casa Rosada.
4 K 61
JackNorte #3 JackNorte
Saltarse el congreso incumpliendo la constitucion ahora se le llama crear polemica. xD
4 K 56
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#3

Igual que a ser un nazi ahora lo llaman "de controvertidas opiniones" xD xD
3 K 49
JackNorte #7 JackNorte
#6 Ya no se puede hablar de nada. xD
0 K 12
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
La acción del mandatario genera polémica, no solo por las implicancias geopolíticas que este movimiento pueda tener, sino también porque lo hizo sin el aval del Congreso Nacional. La hizo para empezar a pagar el apoyo, los favores y prestamos que le ha dado Trump.
3 K 52
Findeton #5 Findeton
#1 Los kirchneristas llorando porque Milei hace ejercicios militares junto con los americanos. Lo entiendo, Cristina Kirchner hacía ejercicios junto con Maduro/Chávez.
0 K 10
#10 DenisseJoel
#5 ¡Qué locura, sabiendo que Maduro y Chávez promovieron un golpe de estado con éxito en Argentina, y mataron a miles de personas!

¿O no fue así?
0 K 11
Findeton #11 Findeton
#10 Chávez destruyó Venezuela y Maduro es un dictador.
0 K 10
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
A cuatro patas
0 K 12
#9 omega7767
#4 a 20 uñas
0 K 11
#8 Katos
Y esto es diferente a ROTA, ESPAÑA ¿por qué exactamente???
0 K 9

menéame