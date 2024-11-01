Operación salvar a un rey del banquillo: los préstamos que evitaron la imputación de Juan Carlos I por fraude fiscal

Los últimos billetes de avión pagados por la Fundación Zagatka eran del año 2018 y, por tanto, la prescripción no le protegía totalmente de ese posible delito fiscal. Amigos, empresarios y miembros de la aristocracia aportaron cantidades de en torno a 200.000 euros por cabeza en formato de préstamo para ayudar al monarca emérito a salir del paso. Un préstamo que tenía que devolver, pero que no estaba sujeto a impuestos como sí lo habría estado una donación.
| etiquetas: rey emérito , fraude fiscal , impunidad monarquía , justicia corrupta
200.000 euros al 3% de interés
Alicia Koplowitz (Madrid, 1952) es considerada una de las fortunas más altas y estables de España por la prensa especializada. Hija del empresario Ernesto Koplowitz –polaco de origen judío que llegó a España a finales de los años cuarenta huyendo del exterminio nazi– la dueña del 'family office' Omega Capital fue una de las… » ver todo el comentario
Fraude fiscal, dice....
En este país hay tres tipos de persona: los "teóricos", los "empiricistas" y los vasallos.
- Los "teóricos" son los que inmediatamente entienden que la monarquía es un despropósito, por motivos meramente racionales y teóricos y sin necesidad de más pruebas empíricas.
- Los "empiricistas" son los que al principio no entienden que lo teórico pueda ser suficiente, y a pesar de lo… » ver todo el comentario