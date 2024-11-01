edición general
Operación salvar a un rey del banquillo: los préstamos que evitaron la imputación de Juan Carlos I por fraude fiscal

Los últimos billetes de avión pagados por la Fundación Zagatka eran del año 2018 y, por tanto, la prescripción no le protegía totalmente de ese posible delito fiscal. Amigos, empresarios y miembros de la aristocracia aportaron cantidades de en torno a 200.000 euros por cabeza en formato de préstamo para ayudar al monarca emérito a salir del paso. Un préstamo que tenía que devolver, pero que no estaba sujeto a impuestos como sí lo habría estado una donación.

