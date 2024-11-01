OpenRouter lanza un router gratuito para usar modelos de IA sin pagar tokens

La carrera por abaratar el acceso a la Inteligencia Artificial acaba de sumar un movimiento llamativo. OpenRouter ha puesto en marcha openrouter/free, un router que permite usar modelos de IA con coste de 0 dólares por millón de tokens de entrada y 0 dólares por millón de tokens de salida, al menos dentro de las condiciones actuales del servicio. La propuesta no consiste en un único modelo, sino en una capa de enrutado que elige automáticamente entre los modelos gratuitos disponibles en la plataforma según las capacidades que requiera (...)<



