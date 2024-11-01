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OpenRouter lanza un router gratuito para usar modelos de IA sin pagar tokens

OpenRouter lanza un router gratuito para usar modelos de IA sin pagar tokens

La carrera por abaratar el acceso a la Inteligencia Artificial acaba de sumar un movimiento llamativo. OpenRouter ha puesto en marcha openrouter/free, un router que permite usar modelos de IA con coste de 0 dólares por millón de tokens de entrada y 0 dólares por millón de tokens de salida, al menos dentro de las condiciones actuales del servicio. La propuesta no consiste en un único modelo, sino en una capa de enrutado que elige automáticamente entre los modelos gratuitos disponibles en la plataforma según las capacidades que requiera (...)<


| etiquetas: openrouter , ia , tokens , gratis
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8 comentarios
5 1 0 K 59 tecnología
pepel #2 pepel
A cambio obtendrán una maravillosa BD para entrenar a su Ia.
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#5 marcotolo
no veo la ventaja de usar esto, que por lo que leo no vas a tener tus lora o presets guardados a usar un modelo local
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anv #7 anv
#5 no veo la ventaja de usar esto,

Entiendo que es para cuando no tienes capacidad para un modelo local. Utilizas modelos públicos y los va seleccionando según tu necesidad. Si agotas el crédito gratuito de algún servicio utiliza otro automáticamente.
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#8 marcotolo
#7 si, para consultas de llm es mas comodo, aunque en los cambios de modelo se perdera la coherencia del prompting anterior supongo,
y para generativas, lo mismo, perderas homogeneidad en los output, aunque si que tiene su ventaja visto asi
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Mendax #1 Mendax
Puede estar bien para cacharrear, pero no es nada recomendable para poner en prod: "Ahora bien, hay letra pequeña. El hecho de que el router seleccione modelos gratuitos <<de entre los disponibles>> implica que el comportamiento puede cambiar con el tiempo según la oferta activa de OpenRouter y sus proveedores"
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nopolar #3 nopolar
¿Este es otro de esos hombres que te da droga gratis al salir del cole pero luego te la querrá cobrar?
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#4 yokitolakaka
#3 ya todo es asi
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anv #6 anv
#3 No... Es de esos que te hace sesiones de fotos gratis. :-D
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menéame