OpenAI abandona su app de vídeos Sora a meses de su lanzamiento y Disney cancela su inversión

OpenAI, referente en IA, cerrará Sora tras su lanzamiento en septiembre. La app generaba videos con IA y aspiraba a ser red social, pero enfrentó polémicas por uso de propiedad intelectual y caída en popularidad. Disney canceló un acuerdo millonario ligado al proyecto. Aunque Sora desaparecerá como app independiente, OpenAI seguirá desarrollando video con IA dentro de ChatGPT. Tras un fuerte inicio, descargas y uso cayeron notablemente en pocos meses.
