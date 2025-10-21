edición general
1 meneos
10 clics

Opel plantea incorporar su marca al coche que la china Leapmotor fabricará en Zaragoza

El grupo Stellantis estudia lanzar un modelo gemelo del B10 de su socio asiático, el vehículo eléctrico que se prevé producir en Figueruelas a partir de 2016

| etiquetas: opel , zaragoza , stellantis , figueruelas , leapmotor
1 0 0 K 20 actualidad
3 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
#3 EISev
Lo que no tiene sentido es tener más de 10 marcas ya reconocidas en Europa y seguir metiendo más..

De la familia PSA:
Peugeot
Citroën
Opel / Vauxhall
DS Automobiles
De la familia FCA:
Fiat
Alfa Romeo
Jeep
Chrysler
Dodge
RAM
Maserati
Lancia
Abarth

Este cochecito podría haber sido de inicio un Opel o un Citroën
0 K 15
joffer #2 joffer
Yo leo Stellantis y me da ganas de llorar.
0 K 11
Estoeslaostia #1 Estoeslaostia
Gemelo al B10 y el doble de caro.
Razones?
-Acabado "premium".
-pantalla táctil 2 pulgadas más grande.
0 K 8

menéame