·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4453
clics
El vídeo del Ministerio de Vivienda que no ha sentado como creían: "Creo que no lo sabéis, pero gobernáis vosotros"
4283
clics
VÍDEO | Josema Yuste asegura que no trabaja por culpa de Pedro Sánchez y desata carcajadas en redes
4463
clics
Cosas que puedes hacer en China pero no en Estados Unidos
4481
clics
Núcleo Nacional de Vox arrancando pancartas contra el genocidio y haciendo el saludo Nazi
2708
clics
Sabíamos que arrojar litio a un reactor de fusión mejoraba su rendimiento. Lo que nunca había pasado era verlo en acción
más votadas
624
El coste de la corrupción del PP: un lastre multimillonario para la economía española
378
Madrid alcanza récord: 100.000 citas quirúrgicas pendientes
506
La Justicia descartó tres veces investigar a Begoña Gómez por recortes de prensa antes de que la denuncia recayese en el juez Peinado
390
El pollo del Lidl está contaminado por bacterias multirresistentes: el 71% del pollo del Lidl español analizado contiene bacterias productoras de BLEE y el 25% contiene MRSA [ENG]
423
El Gobierno propone a la Unión Europea acabar con el cambio de hora a partir de 2026
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
10
clics
Opel plantea incorporar su marca al coche que la china Leapmotor fabricará en Zaragoza
El grupo Stellantis estudia lanzar un modelo gemelo del B10 de su socio asiático, el vehículo eléctrico que se prevé producir en Figueruelas a partir de 2016
|
etiquetas
:
opel
,
zaragoza
,
stellantis
,
figueruelas
,
leapmotor
1
0
0
K
20
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
20
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
EISev
Lo que no tiene sentido es tener más de 10 marcas ya reconocidas en Europa y seguir metiendo más..
De la familia PSA:
Peugeot
Citroën
Opel / Vauxhall
DS Automobiles
De la familia FCA:
Fiat
Alfa Romeo
Jeep
Chrysler
Dodge
RAM
Maserati
Lancia
Abarth
Este cochecito podría haber sido de inicio un Opel o un Citroën
0
K
15
#2
joffer
Yo leo Stellantis y me da ganas de llorar.
0
K
11
#1
Estoeslaostia
Gemelo al B10 y el doble de caro.
Razones?
-Acabado "premium".
-pantalla táctil 2 pulgadas más grande.
0
K
8
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
De la familia PSA:
Peugeot
Citroën
Opel / Vauxhall
DS Automobiles
De la familia FCA:
Fiat
Alfa Romeo
Jeep
Chrysler
Dodge
RAM
Maserati
Lancia
Abarth
Este cochecito podría haber sido de inicio un Opel o un Citroën
Razones?
-Acabado "premium".
-pantalla táctil 2 pulgadas más grande.