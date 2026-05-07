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La OPAQ confirma que ocultó pruebas fundamentales en la investigación sobre las armas químicas en Siria (inglés)

La OPAQ confirma que ocultó pruebas fundamentales en la investigación sobre las armas químicas en Siria (inglés)

La OPAQ ha reconocido finalmente que ocultó el informe de los toxicólogos militares alemanes que descartaban que el gas de cloro fuera la causa de las decenas de muertes registradas en el supuesto ataque químico de Duma, ocurrido en abril de 2018. Por primera vez en un prolongado escándalo de encubrimiento, el principal organismo de control químico del mundo ha reconocido haber censurado un hallazgo que ponía en entredicho las acusaciones de un ataque con gas tóxico perpetrado por el antiguo Gobierno sirio.

| etiquetas: armas químicas , opaq , opcw , siria , douma
10 0 2 K 79 politica
8 comentarios
10 0 2 K 79 politica
Cehona #2 Cehona
Pero lo sacan ahora que hay un cambio de gobierno de terroristas buenos.
2 K 32
#8 amusgada
#2 es The Grayzone, sus posturas sobre Siria son bien conocidas...
0 K 9
#6 disecain
Su puta madre la OTAN, todos sus medios de comunicación, gobiernos aliados y todos sus palmeros (por aquí hay muchos). Supremacistas, fundamentalistas cristianos y neocons... si existe un infierno, deberían ir todos pa dentro.
1 K 30
rojo_separatista #3 rojo_separatista *
De qué sirve que nos enteremos de esto casi 10 años después cuando el objetivo de este montaje, que era la caída del gobierno sirio y la expulsión de Rusia del Mediterraneo, ya se ha logrado.

En realidad solo hacía falta no ser subnormal por aquel entonces, para haberse dado cuenta que el gobierno sirio no ganaba nada de aquello, sino todo lo contrario.
1 K 22
ur_quan_master #5 ur_quan_master
#3 Para poner en la lista de engaños y desinformación con la que USrael justifica sus guerras. Esta lista luego se pega tal cual en los comentarios de los NAFOS que piden dinero, sangre y opinión para liarnos en esas guerras.
1 K 32
#4 Pitchford
Bueno, los miembros de la OPAQ se han librado del ostracismo electrónico o de algo peor.
0 K 19

menéame