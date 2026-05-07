La OPAQ confirma que ocultó pruebas fundamentales en la investigación sobre las armas químicas en Siria (inglés)

La OPAQ ha reconocido finalmente que ocultó el informe de los toxicólogos militares alemanes que descartaban que el gas de cloro fuera la causa de las decenas de muertes registradas en el supuesto ataque químico de Duma, ocurrido en abril de 2018. Por primera vez en un prolongado escándalo de encubrimiento, el principal organismo de control químico del mundo ha reconocido haber censurado un hallazgo que ponía en entredicho las acusaciones de un ataque con gas tóxico perpetrado por el antiguo Gobierno sirio.