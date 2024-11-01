En un duro golpe al intento de encubrimiento en Siria, inspector discrepante de la OPAQ gana el caso ante un tribunal internacional (inglés)

Cuando el inspector veterano Dr. Brendan Whelan cuestionó la manipulación de una investigación sobre un presunto ataque con armas químicas ocurrido en abril de 2018 en la ciudad siria de Duma, los dirigentes de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) lo desacreditaron y censuraron públicamente. Tras un largo proceso de arbitraje, se ha ordenado a la OPAQ que revoque su decisión y pague al Dr. Whelan una indemnización por daños morales y las costas judiciales. Por primera vez, el Dr. Whelan cuenta la historia de su...