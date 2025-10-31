edición general
ONU: EEUU comete "ejecuciones extrajudiciales" en el Caribe

Naciones Unidas instó a Estados Unidos a detener los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, y fustigó lo ocurrido como "ejecuciones extrajudiciales". La ONU acusó este viernes (31.10.2025) al Gobierno de Estados Unidos de "violar el derecho internacional" con sus ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que dicho gobierno vincula con el tráfico de drogas.

themarquesito #1 themarquesito
Asesinatos, la palabra que buscan es asesinatos
K 99
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#1 esto resta puntos en el Premio Nobel de la Paz?
K 20
Pointman #8 Pointman
Lo de bombardear barcos random en aguas internacionales es una absoluta salvajada. Que eso es lo que se les haya ocurrido a Trump y sus mariachis es otra muestra de su catadura moral.
K 18
Findeton #2 Findeton *
Totalmente de acuerdo con esta crítica al comportamiento criminal de EEUU. Por otra parte, recordemos que la ONU también dice esto:

(ONU) La Misión de Determinación de los Hechos de Venezuela dice que continúan la dura represión y los crímenes de lesa humanidad
news.un.org/es/story/2025/03/1537341
K 13
tul #4 tul
Mas bien por todo el gobo
K 13
Sergio_ftv #3 Sergio_ftv
Si no hubiera demanda entonces no existiría oferta. Debería empezar resolviendo sus propios problemas, es decir, "ejecutar extrajudicialmente" a sus distribuidores y a sus demandantes.
K 12
#5 Bravok1 *
Ya ya, vale vale...chiquilladas ... pero se lo van a repensar y le van a dar el nobel de la paz al zanahorio violador de menores o como va el tema?{popcorn} :popcorn: :troll:
K 7

menéame