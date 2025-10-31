ONU: EEUU comete "ejecuciones extrajudiciales" en el Caribe

Naciones Unidas instó a Estados Unidos a detener los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, y fustigó lo ocurrido como "ejecuciones extrajudiciales". La ONU acusó este viernes (31.10.2025) al Gobierno de Estados Unidos de "violar el derecho internacional" con sus ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que dicho gobierno vincula con el tráfico de drogas.