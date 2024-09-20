edición general
La ONU avisa que el nuevo sarcófago de Chernóbil ha perdido su "función principal de contención"

La agencia nuclear de Naciones Unidas, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha avisado que el sarcófago instalado hace una década en la central nuclear ucraniana de Chernóbil para prevenir una repetición del accidente de 1986 ha perdido "su función principal de contención" como consecuencia del ataque recibido en febrero de este año durante la guerra de Ucrania.

aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
"El OIEA no ha constatado desde entonces fuga de radiación alguna,"

"La agencia nuclear de Naciones Unidas matiza no obstante que no presenta "daños permantes"

En definitiva, Viva el sensacionalismo!
2 K 31
Gry #5 Gry
#3 yep, mejor esperar a que haya fugas antes de hacer algo.
0 K 17
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro
#5 quien ha dicho semejante tonteria ?
Ah si, tu, y solamente tu
1 K 19
#7 Marisadoro *
#3 "El OIEA no ha constatado desde entonces fuga de radiación alguna,

.. pero ya expresó en ese momento su alarma ante la posibilidad de una repetición de la catástrofe ocurrida hace ya casi 40 años.

Por terminar la frase que mencionas.

En definitiva, ¿Viva el sensacionalismo la tergiversación?
0 K 15
aPedirAlMetro #20 aPedirAlMetro *
#7 Tergiversación ninguna querido, ni hay fugas, ni hay daños permanentes.
El titular es sensacionalista a más no poder, pues da a entender que la radiactividad no está contenida.

Tú sigue aplaudiendo el periodismo que solamente busca tus clics, mediante titulares llamativos e hiperbólicos...
1 K 11
#23 Marisadoro *
#20 No, solo digo que has aportado un párrafo del artículo recortado.

Repito, esto es lo que has omitido

.. pero ya expresó en ese momento su alarma ante la posibilidad de una repetición de la catástrofe ocurrida hace ya casi 40 años.

Tú sigue aplaudiendo el periodismo meneante que solamente busca tus clics, mediante titulares llamativos e hiperbólicos...
0 K 15
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
La más segura
0 K 20
alcama #9 alcama
#1 En manos de los sovieticos todo era peligroso
0 K 6
Verdaderofalso #15 Verdaderofalso
#9 Three Mille Island, Fukushima… dos accidentes en el capitalismo
0 K 20
alcama #24 alcama
#15 Todavía no sabeís diferenciar lo que es una catastrofe natural de lo que es una neglicencia en los reactores
0 K 6
#11 Pájaroloco
#1 Lanzar un dron contra la central refleja que les importa bien poco su propia gente : basta un cambio de viento para recibir en sus propias bocas radiación.
0 K 7
perrico #18 perrico *
#12 Personas no se, pero animales quedan los que han sobrevivido. Muchos habrán muerto por radiación, pero no los verás.
Si la fauna ha aumentado es porque no hay presión humana, que es peor para la fauna que altos niveles de radiación.
0 K 11
#22 Desolate
#18 Parece ser que hubo gente que no se quiso ir de la zona. Personas mayores que no tenían para donde ir, y se quedaron. Y muchos sobrevivieron. Pero no sé, ya sabes cómo es todo.
0 K 7
Veelicus #25 Veelicus
#12 Vivir cerca se puede vivir, la cosa es que las probabilidades de tener cancer van a ser mucho mas alta, de tener otro tipo de enfermedades inmunitarias tambien, de que tus hijos nazcan con deformaciones se multiplican...
La radiacion, salvo que sea muy alta, no te mata al momento, pero te destroza por dentro y con el tiempo se nota
0 K 11
#26 Desolate
#25 Cierto, pero gente mayor de 80 o 90 años que le daba todo igual. Me refiero, que si no tenían para dónde ir, les daba igual morir por radiación o por enfermedad. Según el documental, hubo gente que resistió. También hay zona con más carga de radiación o menos. Tampoco es lo mismo una persona joven que otra mayor. No sé, a mí me sorprendió mucho el documental. Si era todo un montaje... ni idea...
0 K 7
Jonesy #17 Jonesy
Ukrania hace tiempo que se viene destacando por ataques de falsa bandera, Rusia no.
0 K 9
#13 MagnumClarsen
¿Que ejército atacó el sarcófago de Chernobil?
0 K 8
Kasterot #16 Kasterot *
#13 si le preguntas a deepserk te dirá:
No fue atacado por ningún ejército. Sin embargo, durante la invasión rusa de Ucrania en 2022, las fuerzas rusas ocuparon temporalmente la zona de exclusión de Chernóbil, lo que generó preocupación por la seguridad del sitio y el riesgo de disturbios en el área. Afortunadamente, no se reportaron daños significativos al sarcófago o a las instalaciones nucleares durante esa ocupación

Y si preguntas a copilot:

El ataque contra el sarcófago de Chernóbil ha sido atribuido al ejército ruso, según denuncias del gobierno de Ucrania. Moscú lo niega, pero informes internacionales confirman impactos de artillería y drones rusos sobre la estructura de confinamiento
0 K 14
aPedirAlMetro #21 aPedirAlMetro *
#13 Unos dicen que los otros.
Tu sabes quien fue ? Yo tampoco.

A mi modo de verlo, fuera quien fuera, se trataría de un accidente.
Dañar esa estructura no beneficia absolutamente a nadie, y perjudica a todos.
0 K 5
#2 endy *
Noticia recurrente desde hace años
0 K 7
#4 Desolate
Tenía entendido que todavía aguantaba más años... Que lo habían reformado.
0 K 7
Veelicus #10 Veelicus
#4 En teoria deberia durar unos 100 años dedes que se hizo, pero claro, para eso hay que hacerle un buen mantenimiento y que no pasen cosas raras por en medio.
Pero todo el mundo tranquilo, se espera que la radioactividad no baje hasta niveles tolerables en unos 20.000 años, asi que todo controlado.
1 K 18
#12 Desolate
#10 Buen comentario. De todas formas, todo es muy curioso. No hace mucho vi un documental, donde en la zona hay muchos animales e incluso en una zona próxima vive gente que no se quiso ir, y muchos están todavía vivos...
0 K 7
maotseng #8 maotseng
Limpisima y segurisima
0 K 6
nemeame #14 nemeame
Y viendo lo mucho que les gusta jugar con fuego, no se pueden trasladar todos los escombros radioactivos de Chernobil a Rusia?
0 K 5

