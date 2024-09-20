La ONU avisa que el nuevo sarcófago de Chernóbil ha perdido su "función principal de contención"

La agencia nuclear de Naciones Unidas, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha avisado que el sarcófago instalado hace una década en la central nuclear ucraniana de Chernóbil para prevenir una repetición del accidente de 1986 ha perdido "su función principal de contención" como consecuencia del ataque recibido en febrero de este año durante la guerra de Ucrania.