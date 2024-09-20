La agencia nuclear de Naciones Unidas, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha avisado que el sarcófago instalado hace una década en la central nuclear ucraniana de Chernóbil para prevenir una repetición del accidente de 1986 ha perdido "su función principal de contención" como consecuencia del ataque recibido en febrero de este año durante la guerra de Ucrania.
"La agencia nuclear de Naciones Unidas matiza no obstante que no presenta "daños permantes"
En definitiva, Viva el sensacionalismo!
Ah si, tu, y solamente tu
.. pero ya expresó en ese momento su alarma ante la posibilidad de una repetición de la catástrofe ocurrida hace ya casi 40 años.
Por terminar la frase que mencionas.
En definitiva, ¿Viva
el sensacionalismola tergiversación?
El titular es sensacionalista a más no poder, pues da a entender que la radiactividad no está contenida.
Tú sigue aplaudiendo el periodismo que solamente busca tus clics, mediante titulares llamativos e hiperbólicos...
Repito, esto es lo que has omitido
Tú sigue aplaudiendo el
periodismomeneante que solamente busca tus clics, mediante titulares llamativos e hiperbólicos...
Si la fauna ha aumentado es porque no hay presión humana, que es peor para la fauna que altos niveles de radiación.
La radiacion, salvo que sea muy alta, no te mata al momento, pero te destroza por dentro y con el tiempo se nota
No fue atacado por ningún ejército. Sin embargo, durante la invasión rusa de Ucrania en 2022, las fuerzas rusas ocuparon temporalmente la zona de exclusión de Chernóbil, lo que generó preocupación por la seguridad del sitio y el riesgo de disturbios en el área. Afortunadamente, no se reportaron daños significativos al sarcófago o a las instalaciones nucleares durante esa ocupación
Y si preguntas a copilot:
El ataque contra el sarcófago de Chernóbil ha sido atribuido al ejército ruso, según denuncias del gobierno de Ucrania. Moscú lo niega, pero informes internacionales confirman impactos de artillería y drones rusos sobre la estructura de confinamiento
Tu sabes quien fue ? Yo tampoco.
A mi modo de verlo, fuera quien fuera, se trataría de un accidente.
Dañar esa estructura no beneficia absolutamente a nadie, y perjudica a todos.
Pero todo el mundo tranquilo, se espera que la radioactividad no baje hasta niveles tolerables en unos 20.000 años, asi que todo controlado.