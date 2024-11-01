La ONU aprueba una resolución contra ataques de Irán que no menciona los de EEUU e Israel

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este miércoles una resolución en contra de “los ataques atroces” de Irán contra Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, que no menciona los bombardeos iniciales de Estados Unidos e Israel que originaron el conflicto. El documento, presentado por Baréin en nombre del resto de países atacados, contó con el apoyo de 13 de los 15 países que forman el órgano, ningún voto en contra y las abstenciones de China y Rusia.