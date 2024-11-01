edición general
La ONU aprueba una resolución contra ataques de Irán que no menciona los de EEUU e Israel

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este miércoles una resolución en contra de “los ataques atroces” de Irán contra Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, que no menciona los bombardeos iniciales de Estados Unidos e Israel que originaron el conflicto. El documento, presentado por Baréin en nombre del resto de países atacados, contó con el apoyo de 13 de los 15 países que forman el órgano, ningún voto en contra y las abstenciones de China y Rusia.

Vaya por dios, los historiadores se quedarán con la intriga de saber qué provocó los ataques de Irán... :roll:
#1 Ningun historiador del futuro que se precie usara las resoluciones de la ONU como fuente de verdad alguna.

"contó con el apoyo de 13 de los 15 países que forman el órgano"
En la ONU hay 193 Estados representados.
..ni la ONU se salva de la hipocresía basada en reglas.
A EEUU y sus lacayos europeos no les tiembla el pulso a la hora de vetar lo que haga falta, los pusilámines de Rusia y China no se han atrevido para no enfadar a los golfos aunque todos sabemos que por detrá les ayuden. Si siguen co esta cobardía no quedará nadie para defenderles cuando llegue su hora.
Y luego quieren que les quieras. Que hase musha falta la ONU, dicen. Jajajaja qué cojonazos tienen.
La ONU en caida libre y de cabeza.
¿qué/cuánto habrán costado las abstenciones de rusia y china? y que no lo vetaran... ambos! o cualquiera de ellos
que poca verguenza
La ONU ya demostró que no es mas que un decorado vacío de contenido y que solo sirve a los intereses de los yankisionistas. Por suerte ya ha dejado de tener valor lo que allí dentro se diga.
