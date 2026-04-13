Comunidades de energías renovables: Dinamarca 86 - España 4

Pues bien, la conclusión del alto tribunal europeo es que es "poco probable" que la UE haya cerrado 2025 con "al menos una comunidad de energías renovables en cada municipio de más de 10.000 habitantes", que ese era el objetivo. ¿Media en la UE? 27,3, es decir, que solo el 27,3% de las ciudades UE de más de 10.000 habitantes tienen una comunidad energética (CE). El porcentaje (27) se encuentra alejadísimo de la ambición expresada por la Comisión, que quería un 100% en 2025, o sea, que todas las ciudades de más de 10.000 habitantes tuviesen, en