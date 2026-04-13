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Comunidades de energías renovables: Dinamarca 86 - España 4

Comunidades de energías renovables: Dinamarca 86 - España 4

Pues bien, la conclusión del alto tribunal europeo es que es "poco probable" que la UE haya cerrado 2025 con "al menos una comunidad de energías renovables en cada municipio de más de 10.000 habitantes", que ese era el objetivo. ¿Media en la UE? 27,3, es decir, que solo el 27,3% de las ciudades UE de más de 10.000 habitantes tienen una comunidad energética (CE). El porcentaje (27) se encuentra alejadísimo de la ambición expresada por la Comisión, que quería un 100% en 2025, o sea, que todas las ciudades de más de 10.000 habitantes tuviesen, en

| etiquetas: comunidades energéticas , energías renovables , transición energética
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho *
España hay una asignatura pendiente en renovables que son las comunidades energéticas.
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MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 Corrige el titular.
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porquiño #8 porquiño
#1 la que teníamos planeado aquí se fue al traste este año :wall: :wall: :wall: no recuerdo el motivo la verdad, a muy pocas reuniones pude asistir con el curro.
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sotillo #10 sotillo
#1 Querrás decir las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos
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Aokromes #12 Aokromes *
#1 no se en tu region, en mi provincia conozco 30 pueblos con comunidades energeticas.

edit, mas de 35 en la capital, 30 mas en toda la provincia y 20 que necesitan ser puestas en marcha.
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#3 Leon_Bocanegra
Si, pero al futbol no nos ganan!
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Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
#3 El fútbol no nos va a salvar, nos narcotiza.
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porquiño #9 porquiño *
#7 las comunidades energéticas siempre van creo al suministro general luego por números se descuenta. No estás conectada a ella directamente sino a la red general además piensa que lo normal es que exista sobrante y se vierte a la red.
La que teníamos planificada aquí éramos 24 casas.
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aupaatu #6 aupaatu *
Mientras los regidores de las comunidades se dediquen a sus cosas en lugar de agilizar los tramites de instalaciones energéticas, que reducan los beneficios de las grandes empresas
Porque será.
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sotillo #11 sotillo
#6 Por una derecha muy preocupada por el medio ambiente
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a69 #5 a69
Quizá tenga que ver que en España los trámites y la burocracia para instalar paneles solares son un dolor, no quiero imaginarme una comunidad energética.
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#7 pirat *
#5 Mientras no te conectes a la red, no veo que puedan decir.
Las ventajas, sobre todo fuera de las ciudades, son infinitas: Independencia, soberanía, eficiencia, productividad, economía, sostenibilidad, corresponsabilidad, menor impacto ambiental, fijación de población,,,
Eso sí, lo de los campos solares es una aberración habiendo tejados sobre todo industriales y en pueblos de atractivo paisajístico es interesante concentrar placas en un amplio espacio cubierto aparte al que se le pueden dar múltiples usos.
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menéame