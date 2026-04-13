Comunidades de energías renovables: Dinamarca 86 - España 4

Pues bien, la conclusión del alto tribunal europeo es que es "poco probable" que la UE haya cerrado 2025 con "al menos una comunidad de energías renovables en cada municipio de más de 10.000 habitantes", que ese era el objetivo. ¿Media en la UE? 27,3, es decir, que solo el 27,3% de las ciudades UE de más de 10.000 habitantes tienen una comunidad energética (CE). El porcentaje (27) se encuentra alejadísimo de la ambición expresada por la Comisión, que quería un 100% en 2025, o sea, que todas las ciudades de más de 10.000 habitantes tuviesen, en
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edit, mas de 35 en la capital, 30 mas en toda la provincia y 20 que necesitan ser puestas en marcha.
La que teníamos planificada aquí éramos 24 casas.
Porque será.
Las ventajas, sobre todo fuera de las ciudades, son infinitas: Independencia, soberanía, eficiencia, productividad, economía, sostenibilidad, corresponsabilidad, menor impacto ambiental, fijación de población,,,
Eso sí, lo de los campos solares es una aberración habiendo tejados sobre todo industriales y en pueblos de atractivo paisajístico es interesante concentrar placas en un amplio espacio cubierto aparte al que se le pueden dar múltiples usos.