La OMS reconoce los fármacos adelgazantes como esenciales para la humanidad: “Deben ser accesibles universalmente”

La OMS reconoce los fármacos adelgazantes como esenciales para la humanidad: “Deben ser accesibles universalmente”

La Organización Mundial de la Salud incluye los fármacos adelgazantes como Ozempic, Wegovy o Mounjaro en su lista de medicamentos esenciales (532 actualmente) que considera imprescindibles para crear un sistema de salud básico y universal. Marca así una posición oficial para ayudar a los sistemas de salud a orientar sus políticas públicas, empujándolos a mejorar el acceso a estas medicinas. La OMS reclama que “sean universalmente accesibles” y “asequibles” y recuerda que la obesidad es una “enfermedad crónica que debe ser tratada de por vida"

MisturaFina #1 MisturaFina
Médicamento perfecto para perpetuar un negocio sucio.
Las alimenticias medio enferman y las farmacéuticas medio curan. Y con esto pueden vender mas.
Ahora resulta que la obesidad es una enfermedad cuando el problema es la mierda de comida que nos venden.
arturios #5 arturios
#1 No todas las obesidades se deben al consumo de ultraprocesados, ni siquiera por comer mucho, ni por no hacer ejercicio suficiente, las hay por la constitución y la genética de la persona.

Eso si, gran parte de la epidemia que hay es debida precisamente a lo que cuentas, pero que la OMS lo incluya en medicamentos esenciales obliga a que no se dependa de la avaricia de las farma, no me parece mala noticia, al contrario.
Torrezzno #2 Torrezzno *
Te dan el veneno y el antídoto.
Los niños con mas obesidad que nunca. Hinchados a ultra procesados y azúcar. Solo tienes que ir a tu medico a que te recete ozempic.

Y aquí quien se lo lleva calentito? La industria alimenticia y las farmacéuticas. Una especie de homeostasis que te enferma
Arzak_ #4 Arzak_
Pero promover en normativas y leyes que controlen la comida saludable desde el origen hasta el plato, sin conservantes, sin aditivos eso va en contra de los intereses del mercado. 8-D
#6 Alcalino
#4 Es que precisamente por eso necesitan esos fármacos, para no verse obligados a tener que promover esas leyes.
#3 Kuruñes3.0
Que no falteN cuñados más listos que los asesores y médicos de la OMS...
