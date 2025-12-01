La OMS reconoce los fármacos adelgazantes como esenciales para la humanidad: “Deben ser accesibles universalmente”

La Organización Mundial de la Salud incluye los fármacos adelgazantes como Ozempic, Wegovy o Mounjaro en su lista de medicamentos esenciales (532 actualmente) que considera imprescindibles para crear un sistema de salud básico y universal. Marca así una posición oficial para ayudar a los sistemas de salud a orientar sus políticas públicas, empujándolos a mejorar el acceso a estas medicinas. La OMS reclama que “sean universalmente accesibles” y “asequibles” y recuerda que la obesidad es una “enfermedad crónica que debe ser tratada de por vida"
Las alimenticias medio enferman y las farmacéuticas medio curan. Y con esto pueden vender mas.
Ahora resulta que la obesidad es una enfermedad cuando el problema es la mierda de comida que nos venden.
Eso si, gran parte de la epidemia que hay es debida precisamente a lo que cuentas, pero que la OMS lo incluya en medicamentos esenciales obliga a que no se dependa de la avaricia de las farma, no me parece mala noticia, al contrario.
Los niños con mas obesidad que nunca. Hinchados a ultra procesados y azúcar. Solo tienes que ir a tu medico a que te recete ozempic.
Y aquí quien se lo lleva calentito? La industria alimenticia y las farmacéuticas. Una especie de homeostasis que te enferma