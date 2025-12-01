La OMS reconoce los fármacos adelgazantes como esenciales para la humanidad: “Deben ser accesibles universalmente”

La Organización Mundial de la Salud incluye los fármacos adelgazantes como Ozempic, Wegovy o Mounjaro en su lista de medicamentos esenciales (532 actualmente) que considera imprescindibles para crear un sistema de salud básico y universal. Marca así una posición oficial para ayudar a los sistemas de salud a orientar sus políticas públicas, empujándolos a mejorar el acceso a estas medicinas. La OMS reclama que “sean universalmente accesibles” y “asequibles” y recuerda que la obesidad es una “enfermedad crónica que debe ser tratada de por vida"