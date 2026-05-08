La OMS eleva a seis el número de contagios confirmados y Sanidad detecta un segundo caso sospechoso en Cataluña

El crucero MV Hondius, afectado por varios casos de hantavirus, continúa su viaje hacia Canarias. Al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) se prevé que llegue el domingo al mediodía, aunque en un primer momento se pensó que se produciría el sábado. Tras una reunión entre Fernando Clavijo, presidente de Canarias, y Sanidad mantenida ayer, se tomó la decisión de que la embarcación no atraque en el puerto, sino que fondee frente a la costa. Desde allí se producirá la evacuación de los pasajeros y la tripulación.
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Si lo que van a hacer es desembarcar y llevarlos a un aeropuerto..
Luego se verá que pasa con el barco.. pq habrá que desinfectar
Antes que respondas, mira por internet puerto de Granadilla para que te hagas una idea
Pd y no lo digo por ti. Pero e está intentando vender ese relato y es mentira, incluso el gobierno de canarias está diciendo que no atraca y que desembarcarán en fondeo, (buena suerte bajando a personas mayores en fondeo del barco a una falua)
Y sí, lo que hay que hacer con esas personas es desembarcarlas lo antes posible y llevarlas a un hospital adecuado lo antes posible. Y ese no se plantea que sea el Hospital de Tenerife, según lo que he leído.
Por eso digo que es mentira lo del relato de que solo se podía hacer en canarias.
Añado: el barco va a ser un follón pq si desembarcan a la tripulación no pueden dejarlo vacío en fondeo, y si lo atracan en granadilla es un riesgo por si es verdad que había ratones (que no se sabe todavía) luego para poder llevárselo con una tripulación tendrá que estar primero limpio.. la otra solución es que la misma tripulación se lo lleve pero entonces no veo el motivo de desembarcar al pasaje en Tenerife..
Luego, sobre tu edición, por lo que parece, el barco no tiene ratones. Pero el equipo que debe entrar a revisarlo... me fío más de uno español que de uno marroquí. O al menos quiero creer eso. Y aunque el barco atraque, no veo llegando a tierra a esos supuestos ratones.
Sinceramente, me fío más de la OMS y del gobierno español que de los que dicen, el problema no es mío, que les den a las personas que están dentro. Los españoles primero... pero si tienen un problema que se encargue otro.
Como nota curiosa, cuando vayas a un puerto fíjate en los cabos de los barcos atracados, la tripulación siempre pone unas planchas cuadradas para evitar precisamente eso (que suban o bajen) es algo bastante común
Pero es que esos dos países son soberanos y aún por encima no tienen las misma obligaciones que tienen entre sí España y Países Bajos y también con terceros, por el hecho de estar en la UE.
Por matizar, el propio barco es territorio UE por su abanderamiento.
Hacerlo sin atracar no me parece lo adecuado (sin ser experto) por dos motivos. Uno el que dices, bajar personas mayores… » ver todo el comentario
lo de bajar a personas mayores en fondeo es una locura y más si están infectadas porque sí hay contacto estrecho y vas a meterlas en una falua de 15 metros o en la salvamar, de ahí al puerto de Tenerife, ambulancia, aeropuerto, aviones, etc...
Edite para añadir mas información no cambie el texto
Y no estoy en contra de ayudarlos, pero no me gusta que intenten tomarme por gilipollas con " es que somos los únicos capaces "
O vamos a ir a otro lado del mundo. ¿Haití o Florida?
Es que me estoy viendo que nos van a dejar el barco tirado en Tenerife hasta sabe dios cuando..
www.eldebate.com/sociedad/20260506/cabo-verde-evacua-via-aerea-tres-pa
¿Cual es el puerto ideal? Ni idea; yo suelo pensar que una base militar, pero no los conozco lo suficiente para decir ello. Lo mismo que los vuelos de este tipo suelen ir de base militar a base militar; en Madrid para ir al Gomez Hulla me suena que solían aterrizar en Torrejón.
Sobre edición, es que contesté a un mensaje que era la mitad de lo posterior, por eso me dejé mucho.
Entonces tu defiendes que el barco quede en alta mar con puede que gente infectada y pasen mas tiempo en un espacio cerrado del necesario para que se infecten. Incluidos los 14 nacionales españoles.
La verdad es que cada dia creo que hay gente que es muy inhumana.