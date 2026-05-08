La OMS eleva a seis el número de contagios confirmados y Sanidad detecta un segundo caso sospechoso en Cataluña

El crucero MV Hondius, afectado por varios casos de hantavirus, continúa su viaje hacia Canarias. Al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) se prevé que llegue el domingo al mediodía, aunque en un primer momento se pensó que se produciría el sábado. Tras una reunión entre Fernando Clavijo, presidente de Canarias, y Sanidad mantenida ayer, se tomó la decisión de que la embarcación no atraque en el puerto, sino que fondee frente a la costa. Desde allí se producirá la evacuación de los pasajeros y la tripulación.