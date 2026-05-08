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La OMS eleva a seis el número de contagios confirmados y Sanidad detecta un segundo caso sospechoso en Cataluña

La OMS eleva a seis el número de contagios confirmados y Sanidad detecta un segundo caso sospechoso en Cataluña

El crucero MV Hondius, afectado por varios casos de hantavirus, continúa su viaje hacia Canarias. Al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) se prevé que llegue el domingo al mediodía, aunque en un primer momento se pensó que se produciría el sábado. Tras una reunión entre Fernando Clavijo, presidente de Canarias, y Sanidad mantenida ayer, se tomó la decisión de que la embarcación no atraque en el puerto, sino que fondee frente a la costa. Desde allí se producirá la evacuación de los pasajeros y la tripulación.

| etiquetas: la oms , contagios , sanidad , cataluña , cuarentena , hantavirus
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19 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Ovidio
¿Pero si el barco tiene pabellón holandés por qué no atraca en un puerto de Holanda?
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#2 fingulod
#1 Porque el puerto más cercano con medios para tratar el problema no es ese.
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Garbns #3 Garbns *
#2 ¿Que medios dices que tiene exactamente el puerto de Granadilla y el hospital de Tenerife?

Si lo que van a hacer es desembarcar y llevarlos a un aeropuerto..

Luego se verá que pasa con el barco.. pq habrá que desinfectar

Antes que respondas, mira por internet puerto de Granadilla para que te hagas una idea

Pd y no lo digo por ti. Pero e está intentando vender ese relato y es mentira, incluso el gobierno de canarias está diciendo que no atraca y que desembarcarán en fondeo, (buena suerte bajando a personas mayores en fondeo del barco a una falua)
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#5 fingulod
#3 Los que proporciona el Estado Español. Lo que pase con el barco después no me puede importar menos; eso importará a su armador. Me importa lo que pasa con las personas que hay en el barco.

Y sí, lo que hay que hacer con esas personas es desembarcarlas lo antes posible y llevarlas a un hospital adecuado lo antes posible. Y ese no se plantea que sea el Hospital de Tenerife, según lo que he leído.
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Garbns #6 Garbns *
#5 pero vamos a ver, que no los van a llevar a ningún hospital de Tenerife, del barco van al aeropuerto y del aeropuerto a sus países... Eso mismo se podía hacer en cualquier puerto de cabo verde o marruecos...

Por eso digo que es mentira lo del relato de que solo se podía hacer en canarias.

Añado: el barco va a ser un follón pq si desembarcan a la tripulación no pueden dejarlo vacío en fondeo, y si lo atracan en granadilla es un riesgo por si es verdad que había ratones (que no se sabe todavía) luego para poder llevárselo con una tripulación tendrá que estar primero limpio.. la otra solución es que la misma tripulación se lo lleve pero entonces no veo el motivo de desembarcar al pasaje en Tenerife..
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#10 fingulod
#6 La logística que tienen no es la misma ni parecida. O eso quiero creer cuando niegan tenerla.

Luego, sobre tu edición, por lo que parece, el barco no tiene ratones. Pero el equipo que debe entrar a revisarlo... me fío más de uno español que de uno marroquí. O al menos quiero creer eso. Y aunque el barco atraque, no veo llegando a tierra a esos supuestos ratones.

Sinceramente, me fío más de la OMS y del gobierno español que de los que dicen, el problema no es mío, que les den a las personas que están dentro. Los españoles primero... pero si tienen un problema que se encargue otro.
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Garbns #13 Garbns
#10 Como dices, todavía no es seguro y tiene pinta que se contagiaron en otro sitio, pero hay que revisarlo igualmente porque es un riesgo.

Como nota curiosa, cuando vayas a un puerto fíjate en los cabos de los barcos atracados, la tripulación siempre pone unas planchas cuadradas para evitar precisamente eso (que suban o bajen) es algo bastante común
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#15 fingulod
#13 No niego que sea bastante común. Lo que niego es que sea complicado de evitar, sobre todo siendo un único barco, dónde es crítico qe no pase.
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ayatolah #17 ayatolah
#6 "pero vamos a ver, que no los van a llevar a ningún hospital de Tenerife, del barco van al aeropuerto y del aeropuerto a sus países... Eso mismo se podía hacer en cualquier puerto de cabo verde o marruecos..."
Pero es que esos dos países son soberanos y aún por encima no tienen las misma obligaciones que tienen entre sí España y Países Bajos y también con terceros, por el hecho de estar en la UE.

Por matizar, el propio barco es territorio UE por su abanderamiento.
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#7 fingulod
#3 Has editado. Y me parece mal que no atraquen. No voy a decir que el puerto de Granadilla sea el adecuado, pero creo que casi cualquier puerto sirve para esa operación (desembarcar personas por grupos reducidos o de forma individual, meterlos en ambulancias o transporte adecuado y que se monten en un avión adecuado rumbo a su país de origen, fletado por su país de origen).

Hacerlo sin atracar no me parece lo adecuado (sin ser experto) por dos motivos. Uno el que dices, bajar personas mayores…   » ver todo el comentario
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Garbns #9 Garbns
#7 es que en mi trabajo he ido cientos de veces a fondeo en Tenerife, al puerto de Granadilla. Modelo y a los puertos de Marruecos por eso lo decía :-P

lo de bajar a personas mayores en fondeo es una locura y más si están infectadas porque sí hay contacto estrecho y vas a meterlas en una falua de 15 metros o en la salvamar, de ahí al puerto de Tenerife, ambulancia, aeropuerto, aviones, etc...

Edite para añadir mas información no cambie el texto ;)
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Garbns #11 Garbns
#9 *Mindelo

Y no estoy en contra de ayudarlos, pero no me gusta que intenten tomarme por gilipollas con " es que somos los únicos capaces "
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#14 fingulod
#11 Pregunta. Si un familiar tuyo estuviera ahí... ¿estarías más tranquilo si la operación se hace en Cabo Verde o en España?

O vamos a ir a otro lado del mundo. ¿Haití o Florida?
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Garbns #16 Garbns
#14 Contando con que han estado navegando 3 días más para llegar desde Cabo Verde a Canarias, que no los van a tratar en Tenerife y que podían haber estado ya en un hospital con tratamiento/cuarentena en Madrid en vez de seguir en el barco.. pues preferiría que ya estuvieran en un hospital ¿no lo crees?
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#18 fingulod
#16 Supongo que tengo más confianza en España que tú. Y supongo que si un país que no inspira mucha confianza dice que no tiene medios para ello... pues no me inspira confianza.
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Garbns #19 Garbns
#18 No es confianza vuelvo a repetir, es que no me gusta que me traten por imbécil, tanto marruecos como cabo verde son puertos y aeropuertos válidos para una evacuación (incluso ya se hizo)

Es que me estoy viendo que nos van a dejar el barco tirado en Tenerife hasta sabe dios cuando..

www.eldebate.com/sociedad/20260506/cabo-verde-evacua-via-aerea-tres-pa
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#12 fingulod
#9 Y ya te he dicho que no me parece adecuado. Es mejor ir a un puerto adecuado, subir un equipo médico preparado (que España los tiene), bajar la gente en grupos, al aeropuerto y de ahí al hospital de cuarentenas. Meter un paso intermedio por tranquilizar a los que siempre dice no a todo puede añadir riesgo. Y no hablo sólo de riesgo a los que están en el barco.

¿Cual es el puerto ideal? Ni idea; yo suelo pensar que una base militar, pero no los conozco lo suficiente para decir ello. Lo mismo que los vuelos de este tipo suelen ir de base militar a base militar; en Madrid para ir al Gomez Hulla me suena que solían aterrizar en Torrejón.

Sobre edición, es que contesté a un mensaje que era la mitad de lo posterior, por eso me dejé mucho.
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crycom #4 crycom
#1 porque somos imbéciles y nos tomamos las instrucciones de la OMS y salvamento marítimo a puntillas cosa que no hizo Marruecos por ejemplo.
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#8 euquesei
#4 Serás tu imbecil.
Entonces tu defiendes que el barco quede en alta mar con puede que gente infectada y pasen mas tiempo en un espacio cerrado del necesario para que se infecten. Incluidos los 14 nacionales españoles.

La verdad es que cada dia creo que hay gente que es muy inhumana.
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menéame