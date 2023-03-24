La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ucrania publicó informes sobre el trato a los prisioneros de guerra ( eng)

Casi la mitad de los 229 prisioneros de guerra rusos que entrevistamos relataron haber sido torturados o maltratados por miembros de las fuerzas armadas ucranianas y del SBU, y en menor medida por personal penitenciario. La mayoría de estos casos ocurrieron durante las etapas iniciales de la detención e interrogatorio. Los prisioneros de guerra fueron golpeados, baleados en las piernas, apuñalados en las extremidades, electrocutados, sometidos a simulacros de ejecución y amenazados con violencia sexual o muerte.