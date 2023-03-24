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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ucrania publicó informes sobre el trato a los prisioneros de guerra ( eng)

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ucrania publicó informes sobre el trato a los prisioneros de guerra ( eng)

Casi la mitad de los 229 prisioneros de guerra rusos que entrevistamos relataron haber sido torturados o maltratados por miembros de las fuerzas armadas ucranianas y del SBU, y en menor medida por personal penitenciario. La mayoría de estos casos ocurrieron durante las etapas iniciales de la detención e interrogatorio. Los prisioneros de guerra fueron golpeados, baleados en las piernas, apuñalados en las extremidades, electrocutados, sometidos a simulacros de ejecución y amenazados con violencia sexual o muerte.

| etiquetas: torturas , ucrania , prisioneros rusos
6 2 3 K 59 actualidad
9 comentarios
6 2 3 K 59 actualidad
Pertinax #1 Pertinax *
El informe dice más cosas que #0 no ha incluido en su cherrypicking.

En las zonas ocupadas de Ucrania, hemos documentado ejecuciones sumarias y ataques contra civiles por parte de las fuerzas armadas rusas, así como el uso generalizado de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

Desde el 24 de febrero de 2022, hemos documentado 621 casos de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias de civiles por parte de las fuerzas armadas rusas. De los 127 que entrevistamos tras su

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5 K 68
NATOstrófico #3 NATOstrófico
#1 es un informe de derechos humanos en Ucrania. Lógicamente incluye de ambos bandos.
1 K 18
Pertinax #5 Pertinax *
#3 No es eso lo que se deduce de tus nada parciales etiquetas. :roll:
Vamos, que la has intentado colar, pero mal. Menudo propagandista más chapucero estás tú hecho.
0 K 17
vicvic #4 vicvic
#1 por lo que sea el usuario que subió la noticia solo considera relevante lo que hace Ucrania.. que hasta lo enfatiza en las etiquetas. Por lo que sea jeje

A todo esto..
24 March 2023
ANTIGUA
2 K 40
NATOstrófico #7 NATOstrófico
#4 vemos tú historial a ver si sacamos a la luz una posible hipocresía .
www.meneame.net/user/vicvic/history
Anda!! Solo consideras relevante lo que hace Rusia.
¡Resultas tan ridículo y previsible!
2 K 38
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Supongo que este meneo sera negativizado por ser un bulo ruso. :troll:
2 K 33
cosmonauta #6 cosmonauta *
Esto ya se ha publicado por aquí. No me lo hagáis buscar que estoy con los colegas. Aparte del microblogging, etc, et.c..

#0 ¡Va! Deja de hacer el ridículo y vete a tomar unas cañas que así sólo te haces mala sangre.
1 K 32
#8 Onaj
Microblogging por inventarse la entradilla.

Antigua por poner de actualidad una noticia de 2023.

Spam por ser un bot publicitario ruso.
1 K 29

menéame