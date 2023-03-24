La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ucrania publicó informes sobre el trato a los prisioneros de guerra ( eng)

Casi la mitad de los 229 prisioneros de guerra rusos que entrevistamos relataron haber sido torturados o maltratados por miembros de las fuerzas armadas ucranianas y del SBU, y en menor medida por personal penitenciario. La mayoría de estos casos ocurrieron durante las etapas iniciales de la detención e interrogatorio. Los prisioneros de guerra fueron golpeados, baleados en las piernas, apuñalados en las extremidades, electrocutados, sometidos a simulacros de ejecución y amenazados con violencia sexual o muerte.
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En las zonas ocupadas de Ucrania, hemos documentado ejecuciones sumarias y ataques contra civiles por parte de las fuerzas armadas rusas, así como el uso generalizado de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
Desde el 24 de febrero de 2022, hemos documentado 621 casos de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias de civiles por parte de las fuerzas armadas rusas. De los 127 que entrevistamos tras su
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Vamos, que la has intentado colar, pero mal. Menudo propagandista más chapucero estás tú hecho.
A todo esto..
24 March 2023
ANTIGUA
www.meneame.net/user/vicvic/history
Anda!! Solo consideras relevante lo que hace Rusia.
¡Resultas tan ridículo y previsible!
#0 ¡Va! Deja de hacer el ridículo y vete a tomar unas cañas que así sólo te haces mala sangre.
Antigua por poner de actualidad una noticia de 2023.
Spam por ser un bot publicitario ruso.