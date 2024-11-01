Oficial: Sony anuncia una subida de 100 euros en el precio de PlayStation 5 y PS5 Pro a partir del 2 de abril

Sony citando las "presiones continuas en el panorama económico mundial" como factor decisivo "para garantizar que podamos seguir ofreciendo experiencias de juego innovadoras y de alta calidad a jugadores de todo el mundo" subirá en 100 euros el precio de las PlayStation 5 y 30 euros en el dispositivo de juego en la nube PlayStation Portal. PlayStation 5 con lector subirá de 549,99 a 649,99 euros, PS5 Digital hasta 599,99 y PS5 Pro a 899,99, PlayStation Portal subirá a 249,99. Los precios serán efectivos en todo el mundo a partir del 2 de abril.
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Vamos a reír cuando presenten la mueva genereación…
Con los precios actuales... Cuanto costaría una PS6? 1000 euros? Y cuál va a ser la gran diferencia? Unos gráficos marginalmente mejores... No sé.
Me cuesta verlo por ahora...
Coincidencia?
Lo han retrasado?
había leído que era para el 20 y tantos de mayo
Fuera coñas, lo de esta generación es de broma, segunda subida de precio. Cuando sacaron la PS4 pro la normal bajó de precio y la nueva se puso al precio de la normal, en esta subieron el precio, luego os pro 200€ más cara y ahora esto.
Ni de coña me asomo a una PS5.
Sony: