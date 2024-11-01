Oficial: Sony anuncia una subida de 100 euros en el precio de PlayStation 5 y PS5 Pro a partir del 2 de abril

Sony citando las "presiones continuas en el panorama económico mundial" como factor decisivo "para garantizar que podamos seguir ofreciendo experiencias de juego innovadoras y de alta calidad a jugadores de todo el mundo" subirá en 100 euros el precio de las PlayStation 5 y 30 euros en el dispositivo de juego en la nube PlayStation Portal. PlayStation 5 con lector subirá de 549,99 a 649,99 euros, PS5 Digital hasta 599,99 y PS5 Pro a 899,99, PlayStation Portal subirá a 249,99. Los precios serán efectivos en todo el mundo a partir del 2 de abril.