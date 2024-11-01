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Oficial: Sony anuncia una subida de 100 euros en el precio de PlayStation 5 y PS5 Pro a partir del 2 de abril

Oficial: Sony anuncia una subida de 100 euros en el precio de PlayStation 5 y PS5 Pro a partir del 2 de abril

Sony citando las "presiones continuas en el panorama económico mundial" como factor decisivo "para garantizar que podamos seguir ofreciendo experiencias de juego innovadoras y de alta calidad a jugadores de todo el mundo" subirá en 100 euros el precio de las PlayStation 5 y 30 euros en el dispositivo de juego en la nube PlayStation Portal. PlayStation 5 con lector subirá de 549,99 a 649,99 euros, PS5 Digital hasta 599,99 y PS5 Pro a 899,99, PlayStation Portal subirá a 249,99. Los precios serán efectivos en todo el mundo a partir del 2 de abril.

| etiquetas: sony , playstation , precios
11 3 0 K 154 tecnología
17 comentarios
11 3 0 K 154 tecnología
Kleshk #8 Kleshk
650€ para una consola de 6 años en su fin de ciclo

Vamos a reír cuando presenten la mueva genereación…
1 K 30
Mixtape96 #14 Mixtape96
#8 yo creo que a esta generación aún le queda... A pesar de los rumores de PS6.

Con los precios actuales... Cuanto costaría una PS6? 1000 euros? Y cuál va a ser la gran diferencia? Unos gráficos marginalmente mejores... No sé.

Me cuesta verlo por ahora...
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Pacman #5 Pacman
Recordemos que (supuestamente) GTA VI sale a final de mayo

Coincidencia?
2 K 28
Kleshk #7 Kleshk
#5 final de año querrás decir
1 K 23
Pacman #12 Pacman
#9 #7

Lo han retrasado?
había leído que era para el 20 y tantos de mayo :shit:
0 K 13
#9 Eukherio
#5 Era para noviembre, pero sí, puede ser una manera de anticiparse al mayor vendeconsolas de esta generación.
1 K 21
#1 Tiranoc
Pues nada, que no nos quedará más remedio que dejar de comer para comprar playstations xD
1 K 21
#2 LaMinaEnMiPuerta
#1 Nos ponen la vida muy difícil.
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Mark_ #16 Mark_
#15 eso aparte, la versatilidad de un PC no te la va a dar ninguna consola.
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Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
Para vosotros, jugadores.

Fuera coñas, lo de esta generación es de broma, segunda subida de precio. Cuando sacaron la PS4 pro la normal bajó de precio y la nueva se puso al precio de la normal, en esta subieron el precio, luego os pro 200€ más cara y ahora esto.
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Mark_ #10 Mark_
Por 1200 me acabo de comprar un buen PC que tira del Crimson Desert a máxima potencia sin pestañear. Y había bastantes ofertas de ese tipo.

Ni de coña me asomo a una PS5.
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#15 gotxi85
#10 El PC es más caro, pero es infinitamente mejor plataforma para jugar. No hay nada que una consola pueda hacer que un PC no.
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#17 asgard_gainsborough
Ley de Moore:

Sony:  media
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antesdarle #3 antesdarle
si la pasta está en la suscripción, que aprendan del game pass
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Vodker #4 Vodker
#3 en Sony quieren el dinero rápido, rápido. Son alimañas.
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SeñorMarron #11 SeñorMarron
La compré la semana pasada con 2 mandos en pack porque preveía esto, 600 pavos del ala. No me equivoqué, puta burbuja de la IA
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#13 Nuisaint
Recuerdo un tiempo donde las consolas eran más baratas cada vez que se alejaban de su fecha de lanzamiento. Ahora es al revés.
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