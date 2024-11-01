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Es oficial: ayudas de hasta 5.500 euros para comprar coche en 2026 con el nuevo Plan Auto 2030

Es oficial: ayudas de hasta 5.500 euros para comprar coche en 2026 con el nuevo Plan Auto 2030

El Gobierno ha puesto en marcha el nuevo Plan Auto 2030, un sistema de ayudas que busca facilitar la compra de vehículos en España y modernizar el parque automovilístico. Este nuevo programa sustituye a planes anteriores y llega con una importante novedad: las ayudas se aplican directamente en el momento de la compra, evitando esperas y trámites largos. Este nuevo programa, en el que se incluye también el llamado Plan Auto+, sustituye al antiguo Plan MOVES III.

| etiquetas: plan auto 2030 , ayudas , coche eléctrico , oficial
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8 comentarios
8 1 0 K 126 Motor
Moderdonia #1 Moderdonia
Gracias a estas ayudas podrás comprarte un coche eléctrico y salir a darte un voltio.
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Harkon #2 Harkon
#1 que malo :palm: :palm: :palm:
2 K 29
cosmonauta #5 cosmonauta
igual me lio y me pillo una silence.
1 K 31
Deviance #4 Deviance
Eta, Venezuela, Perro comunista, chiringuitos, bbrrrrrrrr, iiaaa, iiiaaaaa ... brrrrrr .
A ver que piensa el rancio abolengo de esto, va a ser unas risas.
1 K 27
madeagle #8 madeagle
Con 5.500 € hace apenas 10 años te daba para la mitad del precio total de un coche. Ahora te da para una bicicleta
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#7 mariopg *
obligaron a los pobres a comprar coche por cuestiones "ecológicas" en madrid y después de que lo hicieran, sacan esto para que pueda hacerlo el rico
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taSanás #6 taSanás
Tod va bien, la economía como un tiro, pero las ayudas cada vez más ridículas en importe. xD
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menéame