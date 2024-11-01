Es oficial: ayudas de hasta 5.500 euros para comprar coche en 2026 con el nuevo Plan Auto 2030

El Gobierno ha puesto en marcha el nuevo Plan Auto 2030, un sistema de ayudas que busca facilitar la compra de vehículos en España y modernizar el parque automovilístico. Este nuevo programa sustituye a planes anteriores y llega con una importante novedad: las ayudas se aplican directamente en el momento de la compra, evitando esperas y trámites largos. Este nuevo programa, en el que se incluye también el llamado Plan Auto+, sustituye al antiguo Plan MOVES III.