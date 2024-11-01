ODIO TRABAJAR desde que llegó la IA

Tú también tienes esa sensación cuando acabas de trabajar de que por mucho que hayas sido productivo, sientes que no hiciste nada. No es estrés ni tristeza ni burnout. Es una sensación mucho más profunda. Es como que a pesar de que eres más productivo que nunca, sientes que también trabajas menos que nunca. piensas que a lo mejor el problema es tuyo, que a lo mejor hay algo mal en ti, que es que a lo mejor ya no te gusta tu trabajo, que es momento de cambiar, pero hablas con otra gente y todo el mundo se siente igual. No estás solo.