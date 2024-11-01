ODIO TRABAJAR desde que llegó la IA

Tú también tienes esa sensación cuando acabas de trabajar de que por mucho que hayas sido productivo, sientes que no hiciste nada. No es estrés ni tristeza ni burnout. Es una sensación mucho más profunda. Es como que a pesar de que eres más productivo que nunca, sientes que también trabajas menos que nunca. piensas que a lo mejor el problema es tuyo, que a lo mejor hay algo mal en ti, que es que a lo mejor ya no te gusta tu trabajo, que es momento de cambiar, pero hablas con otra gente y todo el mundo se siente igual. No estás solo.
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Para ganar una guerra no necesitas portaviones siempre, te puedes apañar con misiles y drones.
En cuanto al tema de la noticia, en mi caso mi trabajo ha sido poder habilitar nuevas tecnologías para poder usarlas en la base tecnológica de la empresa. La IA actual me permite hacer esto mucho más rápido y con menor frustración. Así que bien de momento
La tecnología seguirá allí y se usará donde tenga aplicación real, ahora estamos en la ola de poner todo con IA aunque no tenga sentido, como las neveras con IA que lo que es la IA es un algoritmo que en base a temperatura etc. regulan el inverter, pero el de marketing le tira IA porque queda más cool.
Sobre la noticia, mejorarán cosas pero no se sabe si será una debacle de puestos de trabajo o no, es lo que señalo, que ahora es "posible" automatizar cosas pero si esa automatización te cuesta X€ al mes porque la empresa que provee la IA sube el precio de los tokens, quizás retires esto.
En cualquier caso aunque haya Ferraris tampoco vas a dejar de ir en Opel Corsa si necesitas desplazamiento
SOLO HAY QUE CAMBIAR LA CONTABILIDAD.
Pero tenemos el cerebro tan prodrido de "rentabilidad", "plusvalía" y "beneficio" que no podemos verlo.
El verdadero cambio viene de dentro.