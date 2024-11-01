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ODIO TRABAJAR desde que llegó la IA

ODIO TRABAJAR desde que llegó la IA

Tú también tienes esa sensación cuando acabas de trabajar de que por mucho que hayas sido productivo, sientes que no hiciste nada. No es estrés ni tristeza ni burnout. Es una sensación mucho más profunda. Es como que a pesar de que eres más productivo que nunca, sientes que también trabajas menos que nunca. piensas que a lo mejor el problema es tuyo, que a lo mejor hay algo mal en ti, que es que a lo mejor ya no te gusta tu trabajo, que es momento de cambiar, pero hablas con otra gente y todo el mundo se siente igual. No estás solo.

| etiquetas: trabajar , ia
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14 comentarios
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Comentarios destacados:      
makinavaja #2 makinavaja
Yo ya odiaba trabajar antes de la IA.... :troll: :troll:
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sotillo #12 sotillo
#2 Es de muy viejuno el dicho del que trabaja es por qué no vale para otra cosa, en El Senado están grandes maestros que te pueden formar en la materia y sin trabajar
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Yoryo #5 Yoryo
"Tú también tienes esa sensación cuando acabas de trabajar de que por mucho que hayas sido productivo" Mal empezamos cuando la productividad propia es tu meta en el trabajo y tu afán por conseguirla guía tu días :troll:
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MacMagic #8 MacMagic
#7 ese argumento se sustenta en la disponibilidad de modelos avanzados que están en manos privadas. Cuando los precios suban y el coste real se vea reflejado entonces hablamos, ya que acutalmente todas están haciendo dumping laboral quemando dinero como si no hubiera mañana.
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ur_quan_master #9 ur_quan_master *
#8 para eso están los modelos libres que un usuario o empresa se puede permitirae instalar.
Para ganar una guerra no necesitas portaviones siempre, te puedes apañar con misiles y drones.


En cuanto al tema de la noticia, en mi caso mi trabajo ha sido poder habilitar nuevas tecnologías para poder usarlas en la base tecnológica de la empresa. La IA actual me permite hacer esto mucho más rápido y con menor frustración. Así que bien de momento
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MacMagic #10 MacMagic
#9 Los modelos libres no están a la par con los modelos privados. Y no estoy diciendo que vaya a desaparecer la IA.

La tecnología seguirá allí y se usará donde tenga aplicación real, ahora estamos en la ola de poner todo con IA aunque no tenga sentido, como las neveras con IA que lo que es la IA es un algoritmo que en base a temperatura etc. regulan el inverter, pero el de marketing le tira IA porque queda más cool.

Sobre la noticia, mejorarán cosas pero no se sabe si será una debacle de puestos de trabajo o no, es lo que señalo, que ahora es "posible" automatizar cosas pero si esa automatización te cuesta X€ al mes porque la empresa que provee la IA sube el precio de los tokens, quizás retires esto.
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ur_quan_master #11 ur_quan_master *
#10 hay modelos libres que están a la par con los modelos privados como los de deepseek. Es de esperar que con el tiempo aparezcan más modelos de universidades y centros de investigación que le recorten terreno a los grandes modelos privados.

En cualquier caso aunque haya Ferraris tampoco vas a dejar de ir en Opel Corsa si necesitas desplazamiento
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MisturaFina #4 MisturaFina
La IA dejará en ridículo a casi todos los trabajos. Y es lo que siempre soñamos. Que trabajen las maquinas! Habrá super productividad. Tanto que habrá que producir bajo demanda. Nos quedaremos en casa sin hacer nada y tendremos un ingreso mínimo vital.

SOLO HAY QUE CAMBIAR LA CONTABILIDAD.

Pero tenemos el cerebro tan prodrido de "rentabilidad", "plusvalía" y "beneficio" que no podemos verlo.
El verdadero cambio viene de dentro.
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Yoryo #6 Yoryo
#4 En los '80 se decía que los ordenadores nos permitirían trabajar menos... Sabemos que era una falacia, como será la IA
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MisturaFina #7 MisturaFina
#6 La IA dejará en ridículo a todo el capitalismo en menos de 5 años. Hará que parezca un sistema de monos salvajes. Así de fuerte será. Digo yo.
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Mauro_Nacho #14 Mauro_Nacho
El trabajo como tal pierde valor, eso va a tener graves consecuencia, es normal acabar odiando más el trabajo y quemarse más.
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sorrillo #1 sorrillo
La IA se comió los deberes.
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Esfingo #3 Esfingo
Menudo poser yo lo odiaba desde siempre.
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clavícula #13 clavícula
¡Excelente observación!
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menéame