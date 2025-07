Ocupa de lujo en la Vega de Acá: más de una década sin pagar nada en una vivienda de 400.000 euros

En la elegante calle Regaliz, corazón de la Vega de Acá —una de las zonas más exclusivas de Almería—, hay una casa unifamiliar valorada en más de 400.000 euros. Y lleva más de once años ocupada gratuitamente por una vecina que no paga hipoteca, ni alquiler, ni apenas suministros. Tampoco trabaja, y no lo ha hecho en años. Lo que sí hace es ir al gimnasio cada mañana, pasear a su mascota con total tranquilidad y cobrar ayudas públicas como si fuese víctima del sistema. Su realidad laboral es un escándalo documentado y un insulto para...