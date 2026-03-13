Ocho jóvenes marroquíes, detenidos por insultar y agredir a personas que hacían el Ramadán en una mezquita de Manresa

Los Mossos d’Esquadra de la comisaría de Manresa detuvieron el pasado 11 de marzo a un joven de 18 años y a siete menores como presuntos autores de los delitos de lesiones, amenazas, desórdenes públicos y otro contra la libertad, la conciencia y los sentimientos religiosos. Entre el 19 y el 24 de febrero, coincidiendo con la celebración del Ramadán, se produjeron varios incidentes en el entorno de una mezquita de Manresa, tanto en el interior como en el exterior del templo.