Ocho jóvenes marroquíes, detenidos por insultar y agredir a personas que hacían el Ramadán en una mezquita de Manresa

Ocho jóvenes marroquíes, detenidos por insultar y agredir a personas que hacían el Ramadán en una mezquita de Manresa

Los Mossos d’Esquadra de la comisaría de Manresa detuvieron el pasado 11 de marzo a un joven de 18 años y a siete menores como presuntos autores de los delitos de lesiones, amenazas, desórdenes públicos y otro contra la libertad, la conciencia y los sentimientos religiosos. Entre el 19 y el 24 de febrero, coincidiendo con la celebración del Ramadán, se produjeron varios incidentes en el entorno de una mezquita de Manresa, tanto en el interior como en el exterior del templo.

9 comentarios
hdblue #1
Racistas patrios teniendo un ataquito después de leer el titular en 3,2,1....
HeilHynkel #7
#6

Los hay peores ... los hay que siguen al R.Madrid. :roll:
#5 Pitchford
#4 Malos sobretodo, y extremistas, si atacan a los que rezan por el Ramadán.. creo yo..
#3 Pitchford
Esos mismos atacantes, claramente extremistas, lo mismo mañana se hacen devotos de Alá para pagar sus pecados y la lían por otro lado.. Que ya conocemos el percal..
#4 sarri
#3 Malos si hacen el Ramadán, malos si no lo hacen...
HeilHynkel #2
Marroquíes insultando y agrediendo a musulmanes haciendo sus prácticas religiosas ... aquí a más de uno de VOX le va a explotar la cabeza. xD
#6 UNX
#2 Es lo que pasa con la gente tan simple que cree que marroquí equivale a musulmán.
Kantinero #8
Fuego amigo, ningún interés....
#9 endy
ahora va a resultar que según la víctima la noticia tiene que ser diferente.
