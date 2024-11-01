La OCDE prevé que la inflación se dispare al 3% este año en España y que el PIB crezca una décima menos por la guerra en Irán

El organismo revisa al alza sus expectativas de inflación que se alzan hasta el 4% en el bloque de los países del G20. Además, reclaman que las medidas de alivio económico que adopten los gobiernos estén acotadas en el tiempo y se dirijan a los más vulnerables.
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Realmente esto técnicamente sería un cambio de precios relativos.
ahora mueve la portería otra vez.
Son las decisiones estúpidas de Trump jodiéndome directamente. Y tú me vienes contando milongas.