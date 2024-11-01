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La OCDE prevé que la inflación se dispare al 3% este año en España y que el PIB crezca una décima menos por la guerra en Irán

La OCDE prevé que la inflación se dispare al 3% este año en España y que el PIB crezca una décima menos por la guerra en Irán

El organismo revisa al alza sus expectativas de inflación que se alzan hasta el 4% en el bloque de los países del G20. Además, reclaman que las medidas de alivio económico que adopten los gobiernos estén acotadas en el tiempo y se dirijan a los más vulnerables.

| etiquetas: ocde , inflaccion , alza , españa , pib , menor crecimiento , guerra de iran
6 1 0 K 3 Economía
19 comentarios
6 1 0 K 3 Economía
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Gracias Trumpo! y esto si no "mejora".
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Findeton #4 Findeton *
#3 La inflación es siempre un fenómeno monetario. Lo que subirá será el IPC, no necesariamente la inflación. El IPC es una medida sesgada e inexacta de la inflación (de hecho no puede ser de otra forma).

Realmente esto técnicamente sería un cambio de precios relativos.
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ur_quan_master #6 ur_quan_master
#4 Asi que los 20€ de más que me costó llenar el deposito del coche el lunes en un fenómeno monetario. No es que me los tenga que quitar de otras cosas. :roll:
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Findeton #7 Findeton *
#6 No, lo he dicho, eso NO es un fenómeno monetario, es un cambio relativo de precios. Por eso llamar a esto inflación me parece absurdo, aunque suba el IPC. Eso tiene que ver más con las limitaciones del IPC como método para medir la inflación que con el hecho de si hay inflación o no.
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ur_quan_master #11 ur_quan_master *
#7 Así que los 20€ de más que me costó llenar el deposito del coche el lunes es un cambio relativo de precios. No es que me los tenga que quitar de otras cosas. :shit:

ahora mueve la portería otra vez.
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Findeton #12 Findeton
#11 Precisamente eso que dices ES el cambio relativo de precios.
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ur_quan_master #17 ur_quan_master
#12 No.
Son las decisiones estúpidas de Trump jodiéndome directamente. Y tú me vienes contando milongas.
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MoñecoTeDrapo #19 MoñecoTeDrapo *
#4 la inflación es la subida de precios. Decir que es un fenómeno monetario es tautológico, porque los precios se fijan en moneda. Pero, aunque el efecto sea monetario, las causas no necesariamente han de ser monetarias, como es el caso. Y sigue siendo inflación.
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elTieso #1 elTieso
Un 3 de la OCDE será un 10 en el mundo real de aquí abajo.
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Javi_Pina #10 Javi_Pina
Donde hay que firmar. Porque me temo que va a ser muy superior la inflación
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Findeton #14 Findeton
#10 Querrás decir el cambio relativo de precios.
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sotillo #2 sotillo
Eso sin contar lo que le cuesta a España la oposición de mierda que tenemos y todo lo que están robando y jodiendo para justificar su “España se hunde”
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Findeton #5 Findeton
#2 La culpa, siempre de la oposición, eh? xD
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#9 Hoypuedeserungrandia
#5 Desde luego los que se golpean el pecho ,llevan pulserita y se envuelven en la bandera , esos no son muy defensores de la patria que digamos , es mas son unos fascistas vende patrias.
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Findeton #13 Findeton *
#9 Más bien tú vendes a la patria al estado, es más, la regalas. Recordemos que el estado es una mafia.
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#16 Ninethousand
#5 Bueno, en este caso es fundamentalmente de Trump y de Netanyahu. Solo que, en el caso de España, los principales partidos de la oposición (si bien no son culpables de la situación internacional actual) se alinean con estos principales culpables, critican la política internacional del gobierno por no someterse a estas potencias exteriores, y ponen trabas cualquier medida que el gobierno pone sobre la mesa para paliar los efectos de la guerra sobre la población española.
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#8 fralbin
Y eso pese a la rápida reacción del gobierno, en esto al menos, ha reaccionado rápido y bien.
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Findeton #15 Findeton
#8 La varita mágica del gobierno. Te lo quita por un lado y te lo devuelve por el otro (quedándose parte en el camino).
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#18 fralbin
#15 Ya, pero otros paises como Holanda, no hacen nada, y como esto se alargue se van a meter en un lio importante.
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menéame