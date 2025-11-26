La OCDE pide alargar la vida laboral en España para compensar el envejecimiento de la población

El informe sobre la situación económica de España que publica este miércoles destaca el buen momento económico del país pero alerta de algunas vulnerabilidades: la principal el impacto sobre las finanzas públicas del envejecimiento de la población. Para compensarlo propone aumentar los incentivos para retrasar la jubilación, reducir los beneficios del subsidio por desempleo de los mayores de 52 años y estudiar la extensión del período de cálculo de las pensiones y su vinculación con la esperanza de vida. También reitera su conocida petición de