La OCDE pide alargar la vida laboral en España para compensar el envejecimiento de la población

El informe sobre la situación económica de España que publica este miércoles destaca el buen momento económico del país pero alerta de algunas vulnerabilidades: la principal el impacto sobre las finanzas públicas del envejecimiento de la población. Para compensarlo propone aumentar los incentivos para retrasar la jubilación, reducir los beneficios del subsidio por desempleo de los mayores de 52 años y estudiar la extensión del período de cálculo de las pensiones y su vinculación con la esperanza de vida. También reitera su conocida petición de

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Viene la IA, despidos, robots y lo que piden es trabajar mas horas

No menos, más.
Aiden_85 #3 Aiden_85
#1 Sobran entonces asesores, gente que está puesta a dedo y cuando toca rendir cuentas (a cobrado por ello) dice no responsabilizarse por no tener preparación. Eso sí, legislar con la IA para no poder echar balones fuera. Si un trabajador ha tenido un accidente con una máquina, el responsable es la empresa si ha tenido un mal funcionamiento, pues lo mismo.
Cuando la cosa va de responsabilidad, pocos la asumen, pero el salario se justifica por ello.
ur_quan_master #5 ur_quan_master
#1 es por hijoputismo, no hay más.
#6 Drazul
#1 para que luego digan que los salarios van ligados a la productividad... Los que sigan trabajando no solo no van a ganar más sino que van a trabajar bastante más
manuelpepito #2 manuelpepito
Yo pido que la OCDE se vaya a tomar por culo
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo *
Yo pido que sustituyan a todos los politicos y asesores de la OCDE y los sustituyan por IA que sale mas barato y en el peor de los casos daria los mismos consejos chufleteros y en el mejor de los casos los darian mejores.
