La obsesión de Trump con Groenlandia: Un paraíso helado para alimentar a la Inteligencia Artificial (*)

Groenlandia es una vasta extensión de hielo, naturaleza salvaje y aislamiento, pero para un selecto grupo de las élites tecnológicas de Silicon Valley, esta isla representa algo radicalmente distinto: el lienzo en blanco perfecto para edificar la utopía definitiva. Este proyecto, bautizado como Praxis, busca transformar el hielo ártico en la primera «nación digital» del mundo, un enclave diseñado para operar libre de impuestos, leyes estatales y las regulaciones gubernamentales que rigen al resto de la civilización.