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La obsesión por el rendimiento puede quitarnos el placer de practicar deporte

La obsesión por el rendimiento puede quitarnos el placer de practicar deporte

En las últimas décadas, la frontera entre la actividad física y la lógica de mercado se ha vuelto casi invisible. Lo que antes era una expansión natural del cuerpo, un espacio de recreo, ha sido colonizado por la lógica productiva. Hoy no “hacemos deporte”, sino que más bien “producimos bienestar”. El ejercicio físico se ha transformado en una extensión de la jornada laboral, afectando a la salud física y mental de niños y adultos, y desconectándonos de la esencia misma del movimiento humano: el placer.

| etiquetas: deporte , salud , rendimiento
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2 comentarios
4 1 0 K 67 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
¿Tal vez ejercicio en vez de deporte?Uno lo veo como actividad lúdica y el otro implica competitividad.El artículo hace un totum revolutum me parece.
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Imag0 #2 Imag0
#1 Competitividad es un enfoque de los muchos que hay, cualquier deporte puede ser divertido, incluso correr.
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menéame