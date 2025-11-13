edición general
El objeto interestelar 3I/Atlas podría haber explotado a su paso por el Sol

Dado que los chorros dirigidos hacia el Sol fueron detenidos por el viento solar a una distancia de un millón de kilómetros, calculé aquí que su densidad de masa es de unos pocos millones de masas de protones por centímetro cúbico a una distancia de un millón de kilómetros de 3I/ATLAS. El producto de esta densidad de masa y la velocidad de flujo de salida implica un flujo de masa de 5000 millones de toneladas al mes por área de un millón de kilómetros por lado. Calculé aquí que la masa total asociada con 3I/ATLAS es de al menos 33 000 millones

reithor
Pues muy de tecnología alienígena no debe ser, ni bosque oscuro ni leches
PerritaPiloto
Probablemente una descontextualización para ser más sensacionalista. Aunque siendo de Avi Loeb me creo cualquier cosa, aunque pongo en duda que el artículo diga la verdad.

Primero, porque es una traducción, en la que se pierde el contexto, y otras traducciones e interpretaciones de lo que dice este científico ya han sido descontextualizadas en el pasado para escribir artículos aún más sensacionalistas aún que lo que él escribe. Pasamos del "no se puede descartar totalmente la hipótesis que no sea un objeto artificial extraterrestre sin investigarlo primero" a "posiblemente sea un objeto artificial extraterrestre".

Segundo, porque está escrito en primera persona. Los cálculos pueden ser erróneos.
alcama
Van como locos
sliana
O sea que la nave alienígena ha tenido un problema con una junta en uno de sus motores por el cambio de temperatura. En todas partes cuecen habas.
O igual no era ni una nave alien
