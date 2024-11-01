Por qué la obesidad es, ante todo, una enfermedad del cerebro

La obesidad no es un fallo de voluntad, como está estigmatizado a nivel social, ni un problema individual. Es una enfermedad compleja con raíces profundas en un cerebro adaptado para sobrevivir en la escasez. Abordarla requiere un doble enfoque: promover estilos de vida saludables y, cuando es necesario, utilizar terapias que actúen sobre los circuitos cerebrales que regulan el peso.



Comprender cómo funciona el hipotálamo será clave para frenar la pandemia silenciosa del siglo XXI.