Por qué la obesidad es, ante todo, una enfermedad del cerebro

La obesidad no es un fallo de voluntad, como está estigmatizado a nivel social, ni un problema individual. Es una enfermedad compleja con raíces profundas en un cerebro adaptado para sobrevivir en la escasez. Abordarla requiere un doble enfoque: promover estilos de vida saludables y, cuando es necesario, utilizar terapias que actúen sobre los circuitos cerebrales que regulan el peso.
Comprender cómo funciona el hipotálamo será clave para frenar la pandemia silenciosa del siglo XXI.
| etiquetas: obesidad , diabetes , enfermedad , medicina , cerebro , hipotálamo
Porque claro, no hay nada más sano que tener las venas recubiertas de grasa/colesterol, las rodillas destrozadas a los pocos años y una esperanza de vida por debajo de los 60 años.
Ese y punto final ha sonado a niño de 12 años en el cole.
Hace 45 años no había escasez pero la gente comía comida de verdad, y apenas habia gordos. No es un tema de genetica, es de industria e hiperprocesados
Pero entre los adultos recuerdo de gente de 30-40 (que ahora tienen 60-70) para arriba lo normalizado que era estar "rellenito", ya que sobre todo para la generación de mis abuelos la gordura era sinónimo de saludable. Eran incapaces de entender que la obesidad o la mala alimentación por… » ver todo el comentario
En cualquier caso las cifras dicen que se han duplicado los casos de obesidad. Y el sobrepeso aun peor. Y el tema de la diabetes también da miedo. No es un tema de percepción, tienes los datos ahi
Raquel lo cuenta muy bien en su último video.
www.youtube.com/watch?v=nCIMUROraX4&t=415s
en los 70, 80 tambien habia comida basura y rapida, el que quisiera atiborrarse del McDonald le salia mas barato que ahora...
Yo lo siento , pero lo que pasa que en general la gente o es vaga, o tiene poco tiempo y prefiere no cocinar.
Me acuerdo siendo estudiante en la residencia que muchos flipaban porque sabia hacer unas lentejas o una tortilla de patata...,imaginate los que no se van de casa hasta los 30s..
El problema es la mierda de comida industrial que nos venden.
Pero hablar de eso sale caro.
Si cada vez que comes te pones un plato que equivale a lo que comerían dos personas de 70kg, si, vas a engordar, vosotros queréis tener la sensación instintiva de engullir como cosacos sin engordar, el 90% de la gente gorda lo son por las excesivas raciones que se ponen.