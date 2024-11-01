edición general
Por qué la obesidad es, ante todo, una enfermedad del cerebro

Por qué la obesidad es, ante todo, una enfermedad del cerebro

La obesidad no es un fallo de voluntad, como está estigmatizado a nivel social, ni un problema individual. Es una enfermedad compleja con raíces profundas en un cerebro adaptado para sobrevivir en la escasez. Abordarla requiere un doble enfoque: promover estilos de vida saludables y, cuando es necesario, utilizar terapias que actúen sobre los circuitos cerebrales que regulan el peso.

Comprender cómo funciona el hipotálamo será clave para frenar la pandemia silenciosa del siglo XXI.

#1 cybermon
el que ha escrito ese artículo es un gordofóbico y punto.
Cherenkov #5 Cherenkov *
#1 La OMS es gordofóbica :roll:

Porque claro, no hay nada más sano que tener las venas recubiertas de grasa/colesterol, las rodillas destrozadas a los pocos años y una esperanza de vida por debajo de los 60 años.

Ese y punto final ha sonado a niño de 12 años en el cole.
mono #2 mono
Lo que está claro es que es una enfermedad, y como tal hay que tratarla
#3 kaos_subversivo
He contado esto por aqui antes hace poco. Vi no hace muchos meses un documental del 79 de rock nacional y me llamó la atención que no se veian gordos por ningun lado.
Hace 45 años no había escasez pero la gente comía comida de verdad, y apenas habia gordos. No es un tema de genetica, es de industria e hiperprocesados
crob #15 crob
#3 #4 y los disruptores endocrinos, y edulcorantes artificiales y otros componentes que afectan a la microbiota intestinal
#9 encurtido *
#3 Quizá entre niños sí haya ahora más obesos, pero entre adultos mi percepción es la contraria. Básicamente porque antes jugábamos en la calle varias horas diarias y ahora prácticamente nunca.

Pero entre los adultos recuerdo de gente de 30-40 (que ahora tienen 60-70) para arriba lo normalizado que era estar "rellenito", ya que sobre todo para la generación de mis abuelos la gordura era sinónimo de saludable. Eran incapaces de entender que la obesidad o la mala alimentación por…   » ver todo el comentario
#13 kaos_subversivo
#9 hombre, en un concierto de rock del 79 ya te puedes imaginar que lo que habia era jovenes! xD

En cualquier caso las cifras dicen que se han duplicado los casos de obesidad. Y el sobrepeso aun peor. Y el tema de la diabetes también da miedo. No es un tema de percepción, tienes los datos ahi
karakol #7 karakol
#3 #4 Efectivamente.

Raquel lo cuenta muy bien en su último video.

www.youtube.com/watch?v=nCIMUROraX4&t=415s
Don_Pixote #6 Don_Pixote *
#3 nadie te fuerza a comer comida ultraprocesada
en los 70, 80 tambien habia comida basura y rapida, el que quisiera atiborrarse del McDonald le salia mas barato que ahora...

Yo lo siento , pero lo que pasa que en general la gente o es vaga, o tiene poco tiempo y prefiere no cocinar.
Me acuerdo siendo estudiante en la residencia que muchos flipaban porque sabia hacer unas lentejas o una tortilla de patata...,imaginate los que no se van de casa hasta los 30s..
#12 cybermon *
#6 la comida ultra procesada es permitida por el gobierno del psoe, por lo tanto es sana. El psoe no haría nada que pudiera perjudicar a la ciudadania.
MisturaFina #4 MisturaFina
Articulo basura!
El problema es la mierda de comida industrial que nos venden.
Pero hablar de eso sale caro.
Cherenkov #8 Cherenkov *
#4 No amigo, yo estuve gordo y baje mas de 50kg, yo como mierda industrial de vez en cuando y el secreto son las raciones.

Si cada vez que comes te pones un plato que equivale a lo que comerían dos personas de 70kg, si, vas a engordar, vosotros queréis tener la sensación instintiva de engullir como cosacos sin engordar, el 90% de la gente gorda lo son por las excesivas raciones que se ponen.
MisturaFina #11 MisturaFina
#8 completamente de acuerdo. Esa es la primera razon. Pero hoy ademas tenemos personas obesas y desnutridas. Eso es por la comida basura.
#10 pandasucks
Lo que queráis decir, pero la termodinámica es la clave.
eltxoa #14 eltxoa
la gente engorda porque tiene hambre que le hace comer. entonces habrá que ver por qué se tiene hambre cuando hay abundancia de alimentos para poder saciar el hambre.
