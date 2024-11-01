El número de personas que utilizan IA en el trabajo está disminuyendo repentinamente [EN]

El porcentaje de estadounidenses que utilizan IA para "producir bienes y servicios" en grandes empresas se situó en un modesto 11 % en octubre. No se trata solo de que la cifra sea un poco baja para la tecnología que supuestamente revoluciona el mundo, sino que repentinamente se está moviendo en la dirección equivocada. Todas las encuestas parecen mostrar los mismos resultados: la IA sigue siendo más un juguete experimental en el entorno laboral que un impulsor serio de la productividad. Ejecutivos señalaron un aumento de “fatiga de la IA".
| etiquetas: ee.uu. , ia , empresas , trabajadores , uso , descenso
Hay tareas para las que es buena, hay tareas para las que no.
Hay momentos en que ya dejas de discutir con ella porque sabes que es inútil y cambias de estrategia
Y hay tareas para las que es buena, pero hay que dedicar tanto tiempo a pastorearla que no merece la pena
Hablo de unos 300€ año. El que comentaba que en breve subirá hasta precios de 150€ mes, ya no tiene ninguna lógica.
Mi experiencia personal. Y siempre leyendo después para revisar/tunear. Pero es operativo.
Como muy significativo ese que dice que usar la IA hace que cueste más sacar el trabajo que sin usarla.