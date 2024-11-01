edición general
El número de personas que utilizan IA en el trabajo está disminuyendo repentinamente [EN]

El porcentaje de estadounidenses que utilizan IA para "producir bienes y servicios" en grandes empresas se situó en un modesto 11 % en octubre. No se trata solo de que la cifra sea un poco baja para la tecnología que supuestamente revoluciona el mundo, sino que repentinamente se está moviendo en la dirección equivocada. Todas las encuestas parecen mostrar los mismos resultados: la IA sigue siendo más un juguete experimental en el entorno laboral que un impulsor serio de la productividad. Ejecutivos señalaron un aumento de “fatiga de la IA".

La gente está aprendiendo a usarla.

Hay tareas para las que es buena, hay tareas para las que no.
Hay momentos en que ya dejas de discutir con ella porque sabes que es inútil y cambias de estrategia

Y hay tareas para las que es buena, pero hay que dedicar tanto tiempo a pastorearla que no merece la pena
#1 El otro día me hizo bastante gracia Grok. Estaba haciendo el experimento de pasarle una página de un manga que no estuviese indexada en Google para ver si reconocía a los personajes por diseño cuando no había una búsqueda directa posible en Google. Falló estrepitosamente y se inventó los personajes. Le dije que no, y le puse los que eran. Me contestó que estaba equivocado. Pa una vez que me lleva la contraria la IA tiene que ser para cagarla.
Hombre, como herramienta hacen un montón de cosas interesantes, pero si me quedo sin usos durante el proceso me joden la vida, y ahí el debate ya pasa a ser: ¿me compensa pagar por la suscripción o no? Y sospecho que más de uno dirá que no.
#2 Si estamos hablando a nivel profesional, 20-30€ mes por tener un asistente de redacción y resumen de emails, diseñador de powerpoint y similar, es una muy buena inversión para trabajos de oficina/corporativos. Para ya otras cosas es muy discutible, pero para un día a día yo si que lo veo.

Hablo de unos 300€ año. El que comentaba que en breve subirá hasta precios de 150€ mes, ya no tiene ninguna lógica.

Mi experiencia personal. Y siempre leyendo después para revisar/tunear. Pero es operativo.
#4 Es que muchas ya incluyen limitación de usos para sus modelos de 20-30€ y eso también tira para atrás. ChatGPT tiene un plan de 10 euros que creo que te deja 10 mensajes con el modelo bueno cada 5 o 6 horas, y después te pasa a uno más cutre, con eso no haces gran cosa; después tienen otro por 23 que ya te deja 160 cada 3 horas, que en principio debería servir para trabajar, pero bueno, que no es raro lo de perder varios mensajes ajustando el prompt, y el único ilimitado ya son 230 al mes. Si lo pilla la empresa es más barato por persona, pero para un usuario estándar puede doler.
#4 Puede ser bastante peligroso eso de resumir los emails en vez de leerlos. Con seguridad el que haga eso al menos perderá conocimiento de lo que sucede.
Pues nada que no se viera venir. Todos los otros indicadores están apuntando en la misma dirección.

Como muy significativo ese que dice que usar la IA hace que cueste más sacar el trabajo que sin usarla.
