Número de personas de menos de 25 años que murieron en cada país de cada continente en 2024  

Número de personas de menos de 25 años que murió en 2024, por país y dividido en cuatro mapas: Europa, América, Asia y África. Nota: no hay mapa por porcentajes.

etiquetas: mapa , personas , continentes , muertes , mortalidad
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"Nota: no hay mapa por porcentajes"

Si no se compara con la poblacion total de cada pais, esos numeros no sirven de nada
Sawyer76 #4 Sawyer76
#1 Es verdad, pero sirve si tienes una idea de la población de los países y echas tus cuentas. Por ejemplo: China e India tienen un número de población parecido --> China 142000 muertes, la India 1 millón.
#6 Leclercia_adecarboxylata *
#4 Exacto, he puesto la nota porque es lo primero en lo que uno piensa y va a echar en falta y la apreciación sobre ello era inevitable. Pero para quien tenga una cierta idea de la población de esos países, los datos más que ser inútiles del todo son como mínimo orientativos por lo que cierta utilidad tienen.

Fijaos en Níger donde fallecen > 100.000 personas de menos de 25 años, con menor población que España. Te hace ver que con esa edad mientras que en unos sitios se vive en otros se sobrevive.
Duke00 #8 Duke00
#4 Sinceramente, diría que el dato relevante es la mortalidad infantil y este meneo no la incluye. Probablemente la mortalidad a partir de 16 años no varíe tanto entre países, excepto los que están en guerra que tendrán la mortalidad disparada entre 18 y 25 años.

Sawyer76 #3 Sawyer76
En la India 1 millón :shit:
skaworld #5 skaworld *
#3 Joder es q comparas india y china... a poblacion de escala parecida.... diferencia de casi 9 veces mas...

Y ya indonesia... lo de indonesia no se ni q coño hacen pa tener esos numeracos
Sawyer76 #7 Sawyer76
#5 Lo de Indonesia una burrada también, si. Y El Congo ni te cuento; con 115 millones de habitantes, más de medio millón de muertes. Compáralo con Japón por ejemplo, que son 122 millones.
#2 txepel
Como todo mapa con datos por países que habla en absolutos y no en porcentajes, muy poco útil.
