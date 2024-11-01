edición general
1 meneos
24 clics

Número de Centros de Datos por País (Noviembre 2025)

Estados Unidos cuenta con 5.427 centros de datos, lo que le convierte en el mayor mercado de centros de datos del mundo por un margen significativo, representa el 45% de todas las instalaciones en todo el mundo. A nivel mundial, hay aproximadamente más de 12.000 centros de datos operativos. Europa tiene 3.346 centros de datos en 44 países. Alemania (529) y el Reino Unido (523) lideran la región. Asia-Pacífico tiene 1.818 centros de datos. China (449), Australia (314) y Japón (222) son los líderes regionales. En España hay 144.

| etiquetas: cpd , centro de datos , ranking , clasificacion , it
1 0 0 K 10 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 10 actualidad
#1 Pitchford
Hasta Paises Bajos, que es minúsculo, tiene más del doble de centros de datos que nosotros..
0 K 14

menéame