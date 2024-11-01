edición general
10 meneos
155 clics
El número de asistentes, el tono, la simbología... los evidentes contrastes entre la manifestación convocada por el PP y la de las juventudes de Vox

El número de asistentes, el tono, la simbología... los evidentes contrastes entre la manifestación convocada por el PP y la de las juventudes de Vox

Miles de personas han salido a la calle este domingo en Madrid, en una protesta convocada por el PP en el Templo de Debod, para exigir la dimisión del Gobierno. Mientras, en la calle Ferraz ha tenido lugar otra manifestación convocada por Revuelta, las juventudes de Vox. Las dos concentraciones tenían el mismo objetivo: cargar contra el Ejecutivo y Pedro Sánchez. Sin embargo, también ha habido contrastes evidentes. La primera diferencia clara entre las manifestaciones ha sido el número de asistentes. La del PP ha sido multitudinaria, con miles.

| etiquetas: pp , juventudes , vox , contrastes , evidentes , entre manifestaciones
9 1 1 K 114 politica
20 comentarios
9 1 1 K 114 politica
Comentarios destacados:      
Narmer #2 Narmer
Que estos tipos sean los que hablan de que el Gobierno siembra odio y que va a provocar una segunda Guerra Civil me preocupa profundamente. Ese discurso agresivo y belicista hay que cortarlo de raíz, no podemos permanecer callados.
5 K 54
Kmisetas #4 Kmisetas
Qué peligro, españoles con banderas de España en España. Hay que parar esto.
5 K 37
Kantinero #6 Kantinero *
#4 Pues si, es un peligro, suelen esconder mucho odio y muy poca democracia, además quienes las exiben se creen que solo son de ellos, muy peligroso
5 K 74
Kmisetas #7 Kmisetas
#6 Ok, Charo.
3 K -16
Kantinero #8 Kantinero
#7 Ok, Charo.

Ya dejan que cualquiera sea miembro de la RAE
0 K 9
Kmisetas #9 Kmisetas
#8 No vais a conseguir que la gente se avergüence de estar orgulloso de su país, os viene pendulazo. Te jodes.
2 K 12
Kantinero #11 Kantinero
#9 Orgulloso de tu país?
Por eso te alegras tanto de venderlo a cachos, de tus propias palabras:
Vendemos a quien más nos paga, alemán o marroquí, como tiene que ser cuando intentas hacer negocios, faltaría más. Que unos compren y otros se dediquen a delinquir es culpa de los mallorquines?

H I P O C R I TA
2 K 34
Kmisetas #13 Kmisetas *
#11 Sabes de lo que estoy aún más orgulloso, de Europa, sabes quién está en Europa? Españoles y Alemanes.. No los terceros que mento en ese comentario.

Hipócrita eres tú por considerar que alguien orgulloso de su bandera es un peligro para su propio país. Espera eso no es ni siquiera hipócrita, es de retrasados.
0 K 7
Kantinero #16 Kantinero
#13 De Europa?

Para venderles el país , para llevar la pasta a Suiza (tu evidentemente NO, de camarero no da para tanto), y para llorar subvenciones
0 K 9
Kmisetas #17 Kmisetas
#16 Es gracioso que presupongas mi profesión cuando no necesito ni trabajar.

Disfruta del pendulazo, de verdad.
0 K 7
Kantinero #18 Kantinero
#17 cuando no necesito ni trabajar.

xD xD xD Por eso estas aquí de guardia en fin de semana, porque con las propinas no te llega
1 K 20
Kmisetas #19 Kmisetas
#18 Se te ve nervioso con esa risa forzada, te preocupa el avance de los españoles orgullosos de su país exhibiendo banderas se España?

Nuevamente te jodes.
0 K 7
Kantinero #20 Kantinero *
#19 Que avance, volvéis a Marruecos?

Esos orgullosos de su país son los que le niegan a los españoles 100.000M de Europa , esos son españoles ?

O son los que por donde gobiernan dejan un poso de muerte y desolación?

Son los expertos en Metro, Yackolevs, Danas, Residencias de ancianos, Incendios, Pruebas cancerígenas, Conciertos multitudinarios y demás, esos son los muy españoles que llevan a la muerte a sus conciudadanos?

Al final vas a tener razón si esos son los españoles voy a renunciar
0 K 9
Barney_77 #14 Barney_77
#6 La misma de la que tanto alardean ellos.
0 K 15
Barney_77 #12 Barney_77
#4 Es intolerable.
0 K 15
Torrezzno #5 Torrezzno *
Ahora descubren que el PP y el PSOE son lo mismo, un montón de yayos aburridos. Lo de Vox tampoco es nuevo, una reunión intergeneracional entre jóvenes que no dan palo al agua y viejos nostálgicos del régimen.

Mientras las personas normales contamos las horas para que empiece el lunes
1 K 31
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Mientras, a 200 metros de distancia, en la convocatoria de Ferraz, el tono ha sido mucho más ultra, con gritos de "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!". Además de los insultos contra el Gobierno y el presidente, también ha habido críticas a la Policía: "¡Esas lecheras, a las fronteras!". "A nosotros nos ponen a la Policía y a ETA alfombra roja. Me cago en los muertos de este Gobierno", ha expresado un hombre en la protesta de extrema derecha. Las diferencias también las hemos visto en la simbología. En la concentración del PP había banderas rojigualdas sin escudo y alguna del partido. Sin embargo, en la de Ferraz, águilas y la corona monárquica estaba desaparecida.
1 K 27
Imag0 #10 Imag0
A una van los padres a la otra los abuelos y los nietos.
1 K 21
Barney_77 #15 Barney_77
#10 A la que hicieron enfrente del Supremo creo que fue lo más jovencito de cada casa.
0 K 15
jacm #3 jacm
Artículo blanqueando el facherio del PP.
? Es V0x la marca blanca del PP o es al revés?
1 K 13

menéame