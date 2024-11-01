El número de asistentes, el tono, la simbología... los evidentes contrastes entre la manifestación convocada por el PP y la de las juventudes de Vox

Miles de personas han salido a la calle este domingo en Madrid, en una protesta convocada por el PP en el Templo de Debod, para exigir la dimisión del Gobierno. Mientras, en la calle Ferraz ha tenido lugar otra manifestación convocada por Revuelta, las juventudes de Vox. Las dos concentraciones tenían el mismo objetivo: cargar contra el Ejecutivo y Pedro Sánchez. Sin embargo, también ha habido contrastes evidentes. La primera diferencia clara entre las manifestaciones ha sido el número de asistentes. La del PP ha sido multitudinaria, con miles.