¿Por qué es nulo el despido de un empleado que está de baja pero al que le pillan trabajando para otros?

Parece una paradoja jurídica: un trabajador está de baja médica, la empresa contrata a un detective y descubre que está realizando repartos para otra compañía. La reacción parece lógica: despedirlo por fraude o por transgresión de la buena fe contractual. Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado nulo un despido en un caso muy similar. La explicación judicial tiene mucho que ver con los límites legales del control empresarial y con la protección de los derechos fundamentales del trabajador