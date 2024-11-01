edición general
¿Por qué es nulo el despido de un empleado que está de baja pero al que le pillan trabajando para otros?

Parece una paradoja jurídica: un trabajador está de baja médica, la empresa contrata a un detective y descubre que está realizando repartos para otra compañía. La reacción parece lógica: despedirlo por fraude o por transgresión de la buena fe contractual. Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado nulo un despido en un caso muy similar. La explicación judicial tiene mucho que ver con los límites legales del control empresarial y con la protección de los derechos fundamentales del trabajador

9 comentarios
ahotsa
Pero supongo que sí será un fraude a la SS, ¿no?
4
Pitchford
#1 Desde luego el dinero adicional de estar cobrando por baja y trabajando a su vez para otra empresa debe de haberle ayudado con el estrés que tenía, así que se recuperaría antes.....
0
ur_quan_master
#6 eso sería un vago. Hay vagos muy honrados.
1
eipoc
#7 ninguno mueve un dedo si no tiene un motivo.
0
dark_soul
Como trabajador tienes derecho a trabajar para quien quieras siempre que no incumplas algún término de incompatibilidad o competencia desleal. Un punto de incompatibilidad sería trabajar en el mismo horario para dos empresas... No sé si será el caso
1
eipoc
Y algo mejor, ¿Por qué no pensamos en las causas que tiene alguien para hacer eso?
0
sorrillo
#2 Lo hace por dinero.
2
ur_quan_master
#2 ¿Por ser un sinvergüenza? No idealicemos: carotas hay en todos los lados. También entre los currelas.
2
eipoc
#5 na, un sinvergüenza si no tiene un motivo se queda tumbado viendo la tele.
0

