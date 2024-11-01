edición general
Nuevos datos muestran que las empresas están volviendo a contratar a antiguos empleados, ya que la IA todavía no cumple con las expectativas [EN]

Muchos altos ejecutivos simplemente no evaluaron los costes reales de la implementación de IA ni determinaron qué roles podían automatizarse de forma realista, ya que estos sistemas rara vez reemplazan puestos de trabajo completos. Implementar infraestructura de IA requiere capital considerable y los costes suelen superar las proyecciones iniciales, lo que obliga a reconsiderar el retorno real de la inversión en la retención de empleados cualificados. El 95% de las organizaciones aún no ha obtenido un rendimiento financiero mesurable de la IA.

andando #3 andando *
Muchos altos ejecutivos simplemente no evaluaron que son sus puestos precisamente los más fácilmente reemplazables por la IA, espera a que la empresa eche cuentas
WcPC #7 WcPC
#3 Generalmente los puestos de "ejecutivos" son en su mayoría inútiles con "buen nombre", esos no se van a despedir.
Los que son realmente indispensables lo seguirán siendo, solo que en menor número, no creo que ocurra ninguna reducción significativa en el número de "altos ejecutivos"...
Porque, si en el sector público te encuentras, a veces, enchufados, en el privado lo raro es que no sea encufado.
Jointhouse_Blues #8 Jointhouse_Blues
#3 Si puede reemplazar a un CEO, puede reemplazar a un gobierno. Así nos ahorramos la pantomima de las elecciones, los sueldos, y las corruptelas de los partidos.
mente_en_desarrollo #9 mente_en_desarrollo
#8 Una idea perfecta. Las IAs siempre van a tener razón:
www.meneame.net/story/elon-musk-podria-beber-orina-mejor-cualquier-otr
estemenda #4 estemenda
About 5.3 percent of employees who were laid off later returned to their previous employer, a rate that has held steady for several years but has recently begun to rise.
Pero no dice hasta donde. Irrelevante por indefinida.
#6 vituwaf
#4 Es que no significa nada. Aunque se ha usado la IA como excusa para los despidos, las causas reales eran otras.
#2 XXguiriXX
Ya pasó el 2024 con los reclutadores y pasará con el resto de los profesionales, excepto, tristemente, los diseñadores gráficos.
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Volver para ser despedido de nuevo... no, gracias.
#5 vituwaf
"maybe all this money is not actually being spent all that wisely."

Yo no lo entiendo. De verdad que no. Esto no es ninguna sorpresa. No hace falta saber matemáticas. Te vas a youtube, te miras seis o siete videos divulgativos y ya tienes una idea bastante clara de lo que es una red neuronal y cómo funciona un LLM.

A partir de aquí, si te crees que esa cosa piensa o algo remotamente parecido, es que eres tonto.

Pues ni puto caso, todo el mundo tirándose al hype de cabeza.
