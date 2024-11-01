edición general
3 meneos
66 clics
Nuevos Custodes: Respondemos a tus preguntas Sí: algunas de las fantásticas miniaturas de los nuevos Custodes son Custodias

Nuevos Custodes: Respondemos a tus preguntas Sí: algunas de las fantásticas miniaturas de los nuevos Custodes son Custodias

Toca abrir el melón, ¿vale? Sí: algunas de las fantásticas miniaturas de los nuevos Custodes son Custodias. ¿Y esto es nuevo? Bueno, a ver, sí y no. Hasta ahora, las pocas miniaturas de Legio y Adeptus Custodes que hemos visto sin casco han sido claramente masculinas, y el resto van tan acorazadas que es difícil distinguir algo. La nueva gama tiene una mezcla de Custodes hombres y mujeres.

| etiquetas: custodes , canon , warhammer , 40k , custodias
2 1 0 K 28 cultura
8 comentarios
2 1 0 K 28 cultura
#6 asghaloth
El emperador aprueba este envío.
1 K 23
Pacman #1 Pacman
Relacionada, un poco antigua :
www.meneame.net/story/informacion-enlace-warhammer-40k-incendia-redes-

No quiero ver ningún hereje por la noticia... :coletas: :coletas:
0 K 17
#7 wendigo
#1 Esto lo tienes que enviar por la mañana hombre, a estas horas no se puede montar un buen Flame :troll:

Por lo demás, un redcon típico de Blacklibrary. Y como ya comente en el meneo relacionado, me sigue pareciendo chapucero

Saludos
1 K 27
Geirmund #8 Geirmund
Hay gente que se queja de este retcon mientras compra marines primaris
0 K 9
anarion321 #2 anarion321
De acuerdo al Codex  media
0 K 8
Don_Pixote #3 Don_Pixote
Hora de seguir a Horus
0 K 8
Pacman #5 Pacman
#3 Cuanta herejía
1 K 25
Lugon #4 Lugon
Hermano Icarus, el lanzallamas.
0 K 6

menéame