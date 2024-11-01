Nuevos Custodes: Respondemos a tus preguntas Sí: algunas de las fantásticas miniaturas de los nuevos Custodes son Custodias

Toca abrir el melón, ¿vale? Sí: algunas de las fantásticas miniaturas de los nuevos Custodes son Custodias. ¿Y esto es nuevo? Bueno, a ver, sí y no. Hasta ahora, las pocas miniaturas de Legio y Adeptus Custodes que hemos visto sin casco han sido claramente masculinas, y el resto van tan acorazadas que es difícil distinguir algo. La nueva gama tiene una mezcla de Custodes hombres y mujeres.