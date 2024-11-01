Un nuevo vídeo muestra un altercado entre Alex Pretti y agentes federales la semana anterior a su muerte [ENG]  

Alex Pretti, el hombre al que agentes de la Patrulla Fronteriza mataron el sábado en Minneapolis, había sido grabado en un altercado con agentes federales de inmigración la semana anterior a su muerte. Pretti, de 37 años y enfermero de cuidados intensivos, fue grabado mientras tenía una interacción con agentes uniformados en Minneapolis el 13 de enero, según un vídeo registrado por la empresa de medios The News Movement. Un representante de la familia confirmó que Pretti aparece en el vídeo.
El vídeo que muestra la muerte de Pretti, demuestra lo contrario.
Que Pretti estaba actuando adecuadamente, ayudando a la mujer agredida por el agente (incluso preguntando a la mujer si se encontraba bien) y que los agentes actuaron extremadamente mal, asesinando a Pretti sin justificación alguna.… » ver todo el comentario
Acudir a esa retórica es un error y sólo demuestra lo que se es en realidad.
Y sabemos que Miller, Vance, Trump, Noem y demás escoria, van a demostrar que sólo han llegado a nuestras vidas para crear caos y más muertes.
Porque por desgracia, va a haber más muertes causadas por las decisiones radicales y fundamentalistas de estos degenerados que unos desdentados ignorantes han puesto a gobernar Estados Unidos.
Bombardear los medios de comunicación con un mensaje que pone en duda lo evidente, inviertiendo la culpa hacia la víctima y encima justifica la acción. Y lo peor es que les hubiera funcionado perfectamente sino hubiera un video tan claro que contradice lo que cuenta.... Y que hace que solo los más subnormales fanáticos de entre los idiotas MAGA lo lleguen a compras.
Nunca entenderé lo fácil que es defender la normalización de la violencia policial en EEUU.
La prensa está a tope.