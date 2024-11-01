Un nuevo vídeo muestra un altercado entre Alex Pretti y agentes federales la semana anterior a su muerte [ENG]  

Alex Pretti, el hombre al que agentes de la Patrulla Fronteriza mataron el sábado en Minneapolis, había sido grabado en un altercado con agentes federales de inmigración la semana anterior a su muerte. Pretti, de 37 años y enfermero de cuidados intensivos, fue grabado mientras tenía una interacción con agentes uniformados en Minneapolis el 13 de enero, según un vídeo registrado por la empresa de medios The News Movement. Un representante de la familia confirmó que Pretti aparece en el vídeo.